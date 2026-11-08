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Milletvekili Subaşı, Erdoğan’ın siyasi hayatını kaleme aldı: Kasımpaşa’dan Cumhurbaşkanlığına uzanan mücadele

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Milletvekili Subaşı, Erdoğan’ın siyasi hayatını kaleme aldı: Kasımpaşa’dan Cumhurbaşkanlığına uzanan mücadele

AK Parti 27. Dönem Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, “Bir Mücadele ve Başarı Hikâyesi: Recep Tayyip Erdoğan” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatını, karşılaştığı zorlukları ve siyasi kariyerindeki önemli dönüm noktalarını anlattı. Subaşı, Erdoğan’ın gençlik yıllarından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, siyasi yasak sürecinden AK Parti’nin kuruluşuna ve Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına uzanan yolculuğunu mercek altına aldı.

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Foto - Milletvekili Subaşı, Erdoğan’ın siyasi hayatını kaleme aldı: Kasımpaşa’dan Cumhurbaşkanlığına uzanan mücadele

OKAN ÇETİNDAĞ/İSTANBUL AK Parti 27. Dönem Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatını konu alan kapsamlı bir yazı kaleme aldı. “Bir Mücadele ve Başarı Hikâyesi: Recep Tayyip Erdoğan” başlığını taşıyan yazısında Subaşı, Erdoğan’ın Kasımpaşa’da başlayan hayat hikâyesinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına uzanan siyasi mücadelesini tarihsel bir perspektifle değerlendirdi. Erdoğan’ın siyasi geçmişinin yalnızca görev ve makam değişikliklerinden ibaret olmadığını belirten Subaşı, bu yolculuğun aynı zamanda teşkilatçılık, toplumsal destek, siyasi mücadele, seçim başarıları ve Türkiye’nin yönetim anlayışındaki dönüşümü de içerdiğini ifade etti. Subaşı, “Türkiye siyasi tarihinin son yarım yüzyılına damga vuran isimlerden biri hiç şüphesiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun siyasi hayatı; yerel siyasetten büyükşehir belediye başkanlığına, siyasi yasaklardan milletvekilliğine, Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına uzanan uzun ve dikkat çekici bir mücadele hikâyesidir” dedi.

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Foto - Milletvekili Subaşı, Erdoğan’ın siyasi hayatını kaleme aldı: Kasımpaşa’dan Cumhurbaşkanlığına uzanan mücadele

KASIMPAŞA'DAN SİYASETİN MERKEZİNE!

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Foto - Milletvekili Subaşı, Erdoğan’ın siyasi hayatını kaleme aldı: Kasımpaşa’dan Cumhurbaşkanlığına uzanan mücadele

Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldiğini ve çocukluk yıllarının Kasımpaşa’da geçtiğini hatırlatan Subaşı, Erdoğan’ın siyasetle genç yaşlarda tanıştığını belirtti. Millî Türk Talebe Birliği bünyesinde aktif görevler üstlenen Erdoğan’ın, 1976 yılında Millî Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığına, aynı yıl İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığına seçildiğini aktaran Subaşı, 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinin ardından siyasi faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığını ancak siyasetten kopmadığını kaydetti. 1983 yılında Refah Partisi'nin kurulmasıyla aktif siyasete dönen Erdoğan'ın, 1984'te Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985'te ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğunu belirten Subaşı, bu dönemde teşkilat çalışmalarına büyük önem verildiğine dikkat çekti. Subaşı, Erdoğan'ın siyasi anlayışının şekillendiği bu dönemi değerlendirirken, siyasetin yalnızca Ankara'da değil, sokakta, mahallede ve vatandaşın yanında yapılması gerektiğini savunan bir yaklaşım geliştirdiğini ifade etti.

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Foto - Milletvekili Subaşı, Erdoğan’ın siyasi hayatını kaleme aldı: Kasımpaşa’dan Cumhurbaşkanlığına uzanan mücadele

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİYASİ KARİYERİNDE DÖNÜM NOKTASI OLDU Yavuz Subaşı, Erdoğan’ın siyasi hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birinin 27 Mart 1994 yerel seçimleri olduğunu belirtti. Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere giren Erdoğan'ın sandıktan zaferle çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Subaşı, o dönem İstanbul'un su sıkıntısı, çöp sorunu, hava kirliliği, trafik ve ulaşım gibi önemli problemlerle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde su altyapısı, doğal gaz kullanımı, atık yönetimi, ulaşım ve yol yatırımları gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminin Erdoğan'ın yerel yönetim tecrübesini ulusal siyasi liderliğe taşıyan önemli basamaklardan biri olduğunu vurguladı.

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Foto - Milletvekili Subaşı, Erdoğan’ın siyasi hayatını kaleme aldı: Kasımpaşa’dan Cumhurbaşkanlığına uzanan mücadele

SİYASİ YASAKTAN CEZAEVİNE UZANAN SÜREÇ Subaşı'nın yazısında Erdoğan'ın siyasi hayatındaki en zorlu dönemlerden biri olarak değerlendirdiği başlıklardan biri de 1997 yılında Siirt'te yaptığı konuşmanın ardından yaşanan yargı süreci oldu. Okuduğu şiir nedeniyle yargılanan Erdoğan hakkında 1998 yılında mahkûmiyet kararının kesinleştiğini, bu kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin sona erdiğini ve siyasi yasakla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Subaşı, Erdoğan'ın 26 Mart 1999 tarihinde cezaevine girdiğini ve yaklaşık dört ay cezaevinde kaldığını aktardı. O dönemde Erdoğan'ın siyasi geleceğinin ciddi biçimde tartışıldığını belirten Subaşı, kamuoyunda siyasi yasak nedeniyle bir daha aktif siyasette yer alamayacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığını ifade etti. Subaşı, “'Muhtar bile olamayacak' sözüyle hafızalara kazınan bu dönem, onun siyasi hayatındaki en zorlu sınavlardan biri oldu. Ancak Recep Tayyip Erdoğan, yaşadığı bu sürecin ardından siyasetten çekilmek yerine mücadelesini farklı bir siyasi yapılanmayla sürdürme yolunu seçti” ifadelerini kullandı. AK PARTİ 14 AĞUSTOS 2001'DE KURULDU Türkiye'nin 2001 yılında ağır bir ekonomik ve siyasi kriz ortamından geçtiğini belirten Subaşı, yüksek enflasyon, işsizlik, ekonomik daralma ve siyasi istikrarsızlığın toplumun gündeminde önemli yer tuttuğunu kaydetti. Bu dönemde Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurduğunu hatırlatan Subaşı, Erdoğan'ın partinin kurucu genel başkanı olduğunu vurguladı. AK Parti'nin değişim, istikrar, ekonomik kalkınma ve demokratikleşme vaatleriyle siyaset sahnesine çıktığını belirten Subaşı, kuruluşundan henüz bir yıl sonra gerçekleştirilen 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde partinin yüzde 34,28 oy alarak 363 milletvekiliyle tek başına iktidara geldiğini aktardı. Ancak Erdoğan'ın siyasi yasağı nedeniyle bu seçimlerde milletvekili adayı olamadığını hatırlatan Subaşı, partisi iktidara gelmesine rağmen Erdoğan'ın Meclis dışında kaldığına dikkat çekti. Erdoğan'ın siyasi yasağının önündeki hukuki engelin kaldırılmasının ardından 9 Mart 2003 tarihinde Siirt'te yenilenen milletvekili seçimlerine katıldığını belirten Subaşı, Erdoğan'ın oyların yaklaşık yüzde 85'ini alarak Siirt milletvekili seçildiğini ve 15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlendiğini ifade etti. Subaşı, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve sosyal hayatında önemli değişimlerin yaşandığını belirtti. Bu süreçte ekonomik istikrar programlarının uygulanması ve enflasyonla mücadele çalışmalarının yanı sıra Türk lirasından altı sıfır atıldığını, Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başladığını hatırlattı. Sağlık hizmetlerine erişimin genişletilmesi, sosyal güvenlik alanında gerçekleştirilen düzenlemeler, ulaşım, enerji ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması ile savunma sanayisinde yerli üretim ve teknoloji geliştirme çalışmalarının yaygınlaştırılmasının da bu dönemin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldığını ifade etti. AK Parti'nin 2007 ve 2011 genel seçimlerinde yeniden birinci parti olduğunu kaydeden Subaşı, seçim başarılarının ardından Erdoğan'ın Başbakanlık görevini sürdürdüğünü belirtti. 2014'TE CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA UZANDI Yavuz Subaşı, Erdoğan'ın siyasi hayatındaki bir diğer önemli dönüm noktasının 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu belirtti. Türkiye'de Cumhurbaşkanının ilk kez doğrudan halk tarafından seçildiği bu seçimde Erdoğan'ın yüzde 51,79 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Subaşı, bu gelişmenin uzun yıllara yayılan siyasi mücadelenin önemli aşamalarından biri olduğunu ifade etti. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçişin yolunun açıldığını belirten Subaşı, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 52,59 oy alan Erdoğan'ın yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçildiğini aktardı. Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda da yüzde 52,18 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Subaşı, böylece Erdoğan'ın Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde uzun yıllar farklı görevlerde bulunmuş bir lider olarak siyasi yolculuğunu sürdürdüğünü kaydetti. ERDOĞAN'IN SİYASİ HAYATINDAN ÇIKARILABİLECEK DERSLER Yazısının önemli bir bölümünü Erdoğan'ın siyasi mücadelesinden çıkarılabilecek sonuçlara ayıran Subaşı, beş temel başlığa dikkat çekti. Teşkilatçılık, yerel yönetim tecrübesi, mücadele ve kararlılık, yeni bir siyasi hareket oluşturabilme ve seçmen desteğini koruyabilme özelliklerini öne çıkaran Subaşı, Erdoğan'ın gençlik kollarından başlayarak siyasi hayatının farklı aşamalarında teşkilat görevlerinde bulunmasının önemine değindi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde edindiği tecrübeyi ülke çapında tanınan bir siyasi kimliğe dönüştürdüğünü belirten Subaşı, mahkûmiyet ve siyasi yasak gibi engellerle karşılaşmasına rağmen siyasi mücadelesini sürdürmesini de yazısında değerlendirdi. Subaşı, Erdoğan'ın siyasi yolculuğunun Türkiye'nin yakın tarihini anlamak açısından önem taşıdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı, yalnızca bir kişinin siyasi makamlara yükselişinin hikâyesi değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin son yarım yüzyılda yaşadığı siyasi değişimin, toplumsal dönüşümün ve seçimlerle şekillenen siyasi mücadelenin de önemli bir parçasıdır.” “SİYASETTE BAŞARI, YALNIZCA BİR MAKAMA ULAŞMAK DEĞİLDİR” Yazısının sonuç bölümünde Erdoğan'ın siyasi hayatını Kasımpaşa'dan Cumhurbaşkanlığına uzanan bir mücadele olarak nitelendiren Subaşı, siyasi hedefler doğrultusunda uzun soluklu bir yolculuk sürdürebilmenin önemine işaret etti. Her siyasi lider gibi Erdoğan'ın yönetim döneminin de başarıları, tartışmaları, eleştirileri ve farklı değerlendirmeleriyle Türkiye'nin siyasi tarihinde yerini alacağını ifade eden Subaşı, Erdoğan'ın uzun yıllara yayılan siyasi mücadelesinin Türkiye'nin yakın tarihindeki belirleyici siyasi tecrübelerden biri olduğunu kaydetti. Subaşı, “Siyasette başarı, yalnızca bir makama ulaşmak değil; o makama giden yolda mücadele edebilmek, teşkilat oluşturabilmek, toplumun desteğini kazanabilmek ve siyasi hedefler doğrultusunda uzun soluklu bir yolculuğu sürdürebilmektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasımpaşa'dan başlayıp Cumhurbaşkanlığına uzanan siyasi hayatı, Türk siyasi tarihinin gelecek yıllarda da incelenmeye devam edecek önemli sayfalarından biri olacaktır” şeklinde yazdı. Yavuz Subaşı, yazısının sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iyi dileklerini dile getirerek, “Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a başarılı, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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