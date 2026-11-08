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Dünya Sel yolları kapattı, 38 yaşındaki Kaleb mahsur kaldı! Yemeği gökyüzünden böyle geldi
Dünya

Sel yolları kapattı, 38 yaşındaki Kaleb mahsur kaldı! Yemeği gökyüzünden böyle geldi

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD’nin Florida eyaletinde günler süren şiddetli yağışlar 200 şempanzenin yaşadığı koruma alanını sular altında bıraktı. Yollar kapanınca dışarıda mahsur kalan 38 yaşındaki Kaleb’e yiyecek ve battaniye drone ile gönderildi.

Florida’da etkili olan sağanak yağışlar, Fort Pierce yakınlarındaki geniş şempanze koruma alanında hayatı durma noktasına getirdi. Hayvanların barınakları yüksek bölgede bulunduğu için zarar görmedi ancak taşan kanallar iç yolları kapattı. Ekipler, ulaşamadıkları bir şempanzenin bakımını sürdürebilmek için alışılmadık bir yönteme başvurdu.

 

Günde 1,3 ton yiyecek taşınıyordu

Koruma alanında yaşayan yaklaşık 200 şempanze için her gün yaklaşık 1,3 ton yiyecek dağıtılıyor. Normal şartlarda bu işlem küçük araçlarla yapılıyor. Ancak yoğun yağış sonrası kanallar taştı ve tesis içindeki yolların büyük bölümü su altında kaldı. Yüksek yapılı arazi aracı bir süre kullanıldı ancak kısa süre sonra o da arızalandı.

 

Kaleb için drone devreye girdi

38 yaşındaki Kaleb adlı şempanze, suyla çevrilen açık bir bölümde kaldı. Bölgeye kara yoluyla ulaşmak mümkün olmayınca daha önce olası acil durumlar için alınan teslimat drone’u kullanıldı.Kaleb’e yiyecek ve battaniye havadan ulaştırıldı. Kaydedilen görüntülerde şempanzenin drone ile bırakılan kaâğıt torbadan muz aldığı görüldü. Kaleb daha sonra kendi imkanıyla, suyun üzerinden gerilen bir halatı kullanarak daha kolay ulaşılabilen bir bölgeye geçti.

 

Diğer şempanzelerin bakımı da aksatılmadı

Tesisteki diğer hayvanlara ise kamyon, traktör ve çalışanlara ait araçlarla yiyecek, ilaç ve gerekli malzemeler ulaştırıldı. Yetkililer, şempanzelerin hiçbir öğününü kaçırmadığını ve bakım programının sürdüğünü açıkladı.

 

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