  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bursa'da gece yarısı dehşeti! Uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar Bankacılık krizi ülkeyi karıştırdı: Devlet Başkanını gözaltına aldılar! 'Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldür diyor' İran ordusu: Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 düşürüldü SPK’den üç hissedeki işlemlere suç duyurusu ve iki yıl işlem yasağı Katar’dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin iddialara yalanlama 11 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete’de yayımlandı Hakan Fidan’dan KKTC dönüşü kılıç kalkan mesajı: "Kıbrıs’ta tek yol iki devlet!" ABD’den nükleer tehdit! İran’da panik tavan yaptı, halka iyot tabletleri dağıtılıyor! Siyonist rejim çatırdıyor! İsrail muhalefetinden şok itiraf: Netanyahu sivil darbe planlıyor!
Gündem FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın!
Gündem

FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun bir videosunda, fon vurgunuyla ilgili yaptığı yorumda “Türk halkının cebine dokunacaksın” sözlerini hatırlatan Yeni Şafak gazetesi Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, fon vurgununun bu amaçla planlanmış olabileceğine işaret etti.

Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak’taki köşesinde şunları yazdı:

“Olayın üzerinden 40 gün geçtikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek kameraların karşısına geçerek, çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fon vurgunundaki örgütlü yapıyı gözler önüne serdi. Kısaca Adalet Bakanı Gürlek’in tespitlerini hatırlayalım… ‘Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık. Bu şebekenin amacı, bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmektir… Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır…’ Karşı karşıya bulunduğumuz örgüt, bu cümlelerde anlatıldığından daha iyi tarif edilemezdi. Şimdi gelelim Murat Muratoğlu’nun sihirli cümlesine: ‘Türk halkının cebine dokunmak lazım!’ Sahi bu cümle size de tanıdık geliyor mu? Bu cümleyi ilk kimden duyduk… FETÖ’yü üst akıl adına yöneten meşhur eski istihbaratçı Enver Altaylı’dan. Bugün içinde bulunduğumuz fon krizi acaba aynı senaryonun bir sonucu olabilir mi? Fon vurgununda yer alanlar, para kazanma hırsıyla mı hareket etti; yoksa Enver Altaylı’nın ‘Halkın cebine dokunulmalı’ adlı oyununun aktörleri mi? Bu soruların cevabını bulursak, çözümü de bulabiliriz…”

Fon istismarcılarının akıl ‘Hoca’sı belli! FETÖ ağzıyla saldırıyorlar
Fon istismarcılarının akıl ‘Hoca’sı belli! FETÖ ağzıyla saldırıyorlar

Gündem

Fon istismarcılarının akıl ‘Hoca’sı belli! FETÖ ağzıyla saldırıyorlar

Nedim Şener, "Erlik" vakasını yazdı… FETÖ’cü tayfa Gürlek’i yıpratma peşinde!
Nedim Şener, “Erlik” vakasını yazdı… FETÖ’cü tayfa Gürlek’i yıpratma peşinde!

Gündem

Nedim Şener, “Erlik” vakasını yazdı… FETÖ’cü tayfa Gürlek’i yıpratma peşinde!

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ’ye ağır darbe!
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ’ye ağır darbe!

Yerel

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ’ye ağır darbe!

FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam!
FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam!

Gündem

FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Foncuların hepsi AKPli. Ne İsrailli ne muhalif, ne dış güç. Liste neden açıklanmıyor sanıyorsunuz

İ. Keskin

Hepsinin ayakkabı numarası belii.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23