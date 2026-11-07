FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın!

Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak’taki köşesinde şunları yazdı:

“Olayın üzerinden 40 gün geçtikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek kameraların karşısına geçerek, çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fon vurgunundaki örgütlü yapıyı gözler önüne serdi. Kısaca Adalet Bakanı Gürlek’in tespitlerini hatırlayalım… ‘Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık. Bu şebekenin amacı, bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmektir… Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır…’ Karşı karşıya bulunduğumuz örgüt, bu cümlelerde anlatıldığından daha iyi tarif edilemezdi. Şimdi gelelim Murat Muratoğlu’nun sihirli cümlesine: ‘Türk halkının cebine dokunmak lazım!’ Sahi bu cümle size de tanıdık geliyor mu? Bu cümleyi ilk kimden duyduk… FETÖ’yü üst akıl adına yöneten meşhur eski istihbaratçı Enver Altaylı’dan. Bugün içinde bulunduğumuz fon krizi acaba aynı senaryonun bir sonucu olabilir mi? Fon vurgununda yer alanlar, para kazanma hırsıyla mı hareket etti; yoksa Enver Altaylı’nın ‘Halkın cebine dokunulmalı’ adlı oyununun aktörleri mi? Bu soruların cevabını bulursak, çözümü de bulabiliriz…”