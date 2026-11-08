Patates kızartması neden çıtır olmuyor? Bu detayları atlamamalısınız...

Kahvaltıda, ara öğünlerde ya da akşam yemeğinde çok tükettiğimiz patates kızartmasının çıtırlığını severiz. Fakat bazen evde yapılan patates kızartması bazen yumuşak veya yağlı olabiliyor. Peki, patates kızartmasını çıtır yapan püf noktası ne? İşte restoran mutfaklarında da kullanılan 3 aşamalı yöntem... Evde hazırlanan patates kızartması ya çok hızlı yumuşuyor ya da fazla yağ çekiyor. Patatesin nişasta oranı, kesim şekli, yağın sıcaklığı ve kızartma süresi, ortaya çıkan sonucu doğrudan etkiliyor. Profesyonel mutfaklarda kullanılan bazı basit tekniklerle dışı altın sarısı ve çıtır, içi ise yumuşak patates kızartması hazırlamak mümkün. İşte adım adım çıtır patates kızartmasının püf noktaları...