Seyir halindeki otomobil alev aldı! Araç demir yığınına döndü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Arnavutköy’de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Arnavutköy’de seyir halindeki bir otomobilin bir anda alevlere teslim olması çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Otomobilden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.