İşte en çok elektrik yakan ev aleti: Klima, elektrikli ısıtıcı... Bazıları cüzdan düşmanıymış! Tek tek sıraladık
Elektrik faturanız beklenenden yüksek geliyorsa yalnızca buzdolabı ve klima gibi yüksek tüketimli ürünlere bakmayın. Televizyon, mutfak gereçleri, elektronik ısıtıcılar, modem, oyun konsolu ve yazıcı gibi cihazlar da bekleme sırasında elektrik harcayabiliyor. Elektrik faturası yükseldiğinde akla ilk olarak klima, elektrikli ısıtıcı geliyor. Ancak evlerde günün büyük bölümünde kullanılmadan prizde bekleyen elektronik cihazlar da toplam elektrik tüketiminin bir parçasını oluşturuyor. Bazıları faturayı şişirebiliyor..