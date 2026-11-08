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İşte en çok elektrik yakan ev aleti: Klima, elektrikli ısıtıcı... Bazıları cüzdan düşmanıymış! Tek tek sıraladık

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İşte en çok elektrik yakan ev aleti: Klima, elektrikli ısıtıcı... Bazıları cüzdan düşmanıymış! Tek tek sıraladık

Elektrik faturanız beklenenden yüksek geliyorsa yalnızca buzdolabı ve klima gibi yüksek tüketimli ürünlere bakmayın. Televizyon, mutfak gereçleri, elektronik ısıtıcılar, modem, oyun konsolu ve yazıcı gibi cihazlar da bekleme sırasında elektrik harcayabiliyor. Elektrik faturası yükseldiğinde akla ilk olarak klima, elektrikli ısıtıcı geliyor. Ancak evlerde günün büyük bölümünde kullanılmadan prizde bekleyen elektronik cihazlar da toplam elektrik tüketiminin bir parçasını oluşturuyor. Bazıları faturayı şişirebiliyor..

#1
Foto - İşte en çok elektrik yakan ev aleti: Klima, elektrikli ısıtıcı... Bazıları cüzdan düşmanıymış! Tek tek sıraladık

Elektrik faturanız beklenenden yüksek geliyorsa yalnızca buzdolabı ve klima gibi yüksek tüketimli cihazlara bakmayın. Televizyon, modem, oyun konsolu ve yazıcı gibi cihazlar da bekleme sırasında elektrik harcayabiliyor.Elektrik faturası yükseldiğinde akla ilk olarak klima, elektrikli ısıtıcı, fırın ya da çamaşır makinesi geliyor. Ancak evlerde günün büyük bölümünde kullanılmadan prizde bekleyen elektronik cihazlar da toplam elektrik tüketiminin bir parçasını oluşturuyor.

#2
Foto - İşte en çok elektrik yakan ev aleti: Klima, elektrikli ısıtıcı... Bazıları cüzdan düşmanıymış! Tek tek sıraladık

Televizyonlar, uydu alıcıları, oyun konsolları, bilgisayarlar, yazıcılar ve çeşitli akıllı ev ürünleri tamamen kapatılmadıkları sürece düşük seviyede de olsa enerji tüketebiliyor. Tek bir cihazın harcadığı elektrik çoğu zaman faturada büyük bir fark yaratmasa da evdeki cihaz sayısı arttıkça bekleme tüketimi de birikiyor. Televizyon kapalı ama elektrik tüketiyor olabilir Kumanda ile kapatılan televizyonların tamamı elektrik bağlantısını kesmiş olmuyor. Televizyon, yeniden kumanda sinyalini alabilmek ve bazı işlevlerini hazır tutabilmek için bekleme modunda çalışmaya devam edebiliyor.

#3
Foto - İşte en çok elektrik yakan ev aleti: Klima, elektrikli ısıtıcı... Bazıları cüzdan düşmanıymış! Tek tek sıraladık

Uydu alıcıları, medya oynatıcılar, ses sistemleri ve oyun konsollarında da benzer bir durum görülebiliyor. Bu yüzden televizyonun ekranının kapanması, cihazın prizden tamamen ayrıldığı anlamına gelmiyor. Uzun süre kullanılmayacak elektronik cihazların tamamen kapatılması veya uygun bir çoklu priz üzerinden enerjisinin kesilmesi tüketimi azaltabilecek yöntemler arasında yer alıyor.

#4
Foto - İşte en çok elektrik yakan ev aleti: Klima, elektrikli ısıtıcı... Bazıları cüzdan düşmanıymış! Tek tek sıraladık

Modem, evlerde en uzun süre açık kalan elektronik cihazlardan biri. İnternet bağlantısının kesilmemesi için gün boyunca çalışması çoğu kullanıcı açısından gerekli. Ancak burada modemi faturanın başlıca sorumlusu gibi görmek doğru değil. Modemin tüketimi, elektrikli ısıtıcı, klima, termosifon veya fırın gibi yüksek güç kullanan cihazlarla kıyaslandığında genellikle çok daha düşük kalıyor. Yine de uzun süre evde olunmayacaksa, örneğin tatil dönemlerinde, internet bağlantısına ihtiyaç duyulmayan durumlarda modemin kapatılması küçük de olsa gereksiz tüketimin önüne geçebilir.

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