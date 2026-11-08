İşte en çok elektrik yakan ev aleti: Klima, elektrikli ısıtıcı... Bazıları cüzdan düşmanıymış! Tek tek sıraladık

Modem, evlerde en uzun süre açık kalan elektronik cihazlardan biri. İnternet bağlantısının kesilmemesi için gün boyunca çalışması çoğu kullanıcı açısından gerekli. Ancak burada modemi faturanın başlıca sorumlusu gibi görmek doğru değil. Modemin tüketimi, elektrikli ısıtıcı, klima, termosifon veya fırın gibi yüksek güç kullanan cihazlarla kıyaslandığında genellikle çok daha düşük kalıyor. Yine de uzun süre evde olunmayacaksa, örneğin tatil dönemlerinde, internet bağlantısına ihtiyaç duyulmayan durumlarda modemin kapatılması küçük de olsa gereksiz tüketimin önüne geçebilir.