Başkan Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gittiği Azerbaycan'a Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

İki liderin görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini çeşitli yönleriyle değerlendirecekleri, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri istişare edecekleri bildirildi.