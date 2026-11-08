Husiler 9 Yemen subayını öldürdü! 4 ilde çatışmalar şiddetlendi

Yemen ordusuna ait resmi internet sitesinde yer alan haberde, ordu güçlerinin 5 Ekim'de başlattığı "Yemen'in Şafağı" operasyonu kapsamında şiddetlenen çatışmaların birçok cepheye yayıldığı belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Marib kentinde, Husilere karşı yürütülen operasyonlar sırasında 2'si saha komutanı olmak üzere 9 subayın hayatını kaybettiği belirtilen haberde, subaylar için cenaze töreni düzenlendiği aktarıldı.

Haberde, subayların öldüğü olaylara ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Yemen'in Marib, Lahic, Sada ve Taiz olmak üzere 4 ilinde, ordu güçleri ve İran destekli Husiler arasında çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yemen ordusunun, ABD merkezli sosyal medya platformundaki X hesabından yaptığı açıklamada, Lahic ilinin güney ve güneybatı cephelerinde Husilere ait mevzilerin silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu atışlarıyla hedef alındığı duyuruldu.

Husilere yönelik saldırılara ilişkin siperlerin ve askeri hedeflerin vurulduğu belirtilen açıklamada, can kaybı ve yaralı sayısı konusunda bilgi verilmeden "ağır kayıplara yol açtığı" ifade edildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.