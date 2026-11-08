  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dağlardan toplanan şifa dağıtıyor sanılıyor ama zehir: Mantarlar... Mantarı tüketmeden önce iki kez düşünün ASELSAN dediğini yaptı! Enerji üretiminde bir devrin sonu Doktorlar bile şaşkına döndü: Çöp değil, süper besin dikkat kimse bilmiyor.. Vatandaşlara destek sağlıyor 'Darende’ye Adanmış Bir Ömür' kitabı İstanbul’da tanıtıldı Rusya'da ünlü şefler Türk yemeklerini çok seviyorlar: Rus mutfağının vazgeçilmezi Suudi Arabistan füzeyi engelledi, ama... Petrol devinden kötü haber! Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe! Talisca yeniden Süper Lig yolunda Golan’dan kirli 'birlik' masalına tokat gibi cevap: Katil Netanyahu'nun İsrail'de işi bitti dağ çileği: Bağışıklığı destekliyor, cilde iyi geliyor! Rengi şaşırttı
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Dağlardan toplanan şifa dağıtıyor sanılıyor ama zehir: Mantarlar... Mantarı tüketmeden önce iki kez düşünün

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Dağlardan toplanan şifa dağıtıyor sanılıyor ama zehir: Mantarlar... Mantarı tüketmeden önce iki kez düşünün

Türkiye'nin doğal mantar zenginliği gastronomi için büyük bir değer taşıyor. Ancak dağlardan toplanan doğanın sunduğu şifa sanılan her mantar sofraya taşınıyor ama zehir olabilir.

#1
Foto - Dağlardan toplanan şifa dağıtıyor sanılıyor ama zehir: Mantarlar... Mantarı tüketmeden önce iki kez düşünün

Sonbaharın gelişiyle birlikte yağışlar toprağı besliyor, ormanlar, dağlar ve kırsal alanlar yeniden mantarlarla buluşuyor. Anadolu'nun pek çok bölgesinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde doğaya çıkarak mantar topluyor. Kimi bunu yıllardır süregelen bir aile geleneği olarak yaşatıyor, kimi sofrasına doğal bir lezzet taşımak, kimi de ekonomik kazanç sağlamak amacıyla yapıyor.

#2
Foto - Dağlardan toplanan şifa dağıtıyor sanılıyor ama zehir: Mantarlar... Mantarı tüketmeden önce iki kez düşünün

Doğadan toplanan mantarlar, Anadolu mutfak kültürünün önemli değerlerinden biri. Özellikle mevsiminde toplanan kuzugöbeği, kanlıca, ayı mantarı ve keme gibi türler, gastronomi dünyasında da kendine özel bir yer buluyor. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir gerçek var: Doğada yetişen her mantar yenilebilir değildir. Üstelik bazı zehirli mantarlar, yenilebilir türlerle neredeyse aynı görünüme sahiptir. Türkiye, farklı iklim özellikleri ve zengin bitki örtüsü sayesinde önemli bir doğal mantar çeşitliliğine sahip. Tarım ve Orman Bakanlığının 2018 yılında yayımlanan bilgilendirmesinde ülkemizde yaklaşık 300 yenilebilir, 100 zehirli doğal mantar türü bulunduğu; zehirli türlerin yaklaşık 10'unun ölümcül sonuçlara yol açabildiği belirtiliyor. Bu rakamlar yaklaşık değerlerdir. Ancak ortaya koyduğu gerçek son derece önemli: Doğadaki mantar çeşitliliği kadar, bu türleri doğru tanımanın ve güvenli tüketimin de önemi büyük. Özellikle halk arasında köygöçüren olarak bilinen Amanita phalloides, ölümcül mantar zehirlenmelerinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu mantarın tüketilmesi karaciğerde ağır hasara, organ yetmezliğine ve ölüme neden olabilir. Daha da tehlikelisi, zehirlenme belirtilerinin bazen mantar tüketiminden saatler sonra ortaya çıkmasıdır. Kişinin ilk saatlerde kendisini iyi hissetmesi, tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmez.

#3
Foto - Dağlardan toplanan şifa dağıtıyor sanılıyor ama zehir: Mantarlar... Mantarı tüketmeden önce iki kez düşünün

Mantarlar yalnızca doğadan toplanan ürünler değil, aynı zamanda dünya gastronomisinin önemli bileşenlerinden biridir. Profesyonel mutfaklarda kullanılan bazı yenilebilir mantar türleri, aromaları, dokuları ve pişirme özellikleriyle özel bir yere sahiptir. Bunların başında kuzugöbeği (Morchella), ayı mantarı veya porçini (Boletus edulis), kanlıca (Lactarius deliciosus), kantarel (Cantharellus cibarius) ve imparator mantarı (Amanita caesarea) geliyor. Kuzugöbeği, yoğun aromasıyla soslarda ve et yemeklerinde; porçini, risotto ve makarna gibi tariflerde; kanlıca ise Anadolu mutfağında kavurma ve ızgara uygulamalarında değerlendiriliyor. Özellikle İç Anadolu'nun yerel mutfak kültüründe önemli yere sahip keme ve domalan mantarları da gastronomik açıdan dikkat çekiyor. Profesyonel mutfaklarda bunların yanında kültür mantarı (Agaricus bisporus), istiridye mantarı (Pleurotus ostreatus) ve şitake (Lentinula edodes) gibi kontrollü üretim mantarları da kullanılıyor.

#4
Foto - Dağlardan toplanan şifa dağıtıyor sanılıyor ama zehir: Mantarlar... Mantarı tüketmeden önce iki kez düşünün

Ancak önemli bir ayrımı unutmamak gerekiyor: Gastronomide kullanılan yenilebilir bir mantar türünün varlığı, doğada ona benzeyen başka bir mantarın da güvenli olduğu anlamına gelmez. Mantar zehirlenmelerinin önemli nedenlerinden biri, nesilden nesile aktarılan ancak bilimsel karşılığı bulunmayan inanışlardır. Hâlâ bazı vatandaşlarımız arasında şu düşüncelerle karşılaşabiliyoruz: - Böceklerin yediği mantar zehirsizdir. - Gümüş kaşık mantara değdiğinde kararırsa zehirlidir. - Zehirli mantarın kokusu kötüdür. - Rengi güzel olan mantar yenilebilir. - Zehirli mantar pişirildiğinde zararsız hâle gelir. - Hayvanların tükettiği mantarlar insanlar için de güvenlidir. Bunların hiçbiri mantarın yenilebilir olduğunu kanıtlamaz. Özellikle altını çizmek gerekiyor: Bazı mantarların içerdiği toksinler yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Dolayısıyla kaynatmak, kızartmak, kurutmak veya turşu yapmak zehirli bir mantarı güvenli hâle getirmez. MANTAR ZEHİRLENMESİNDE ZAMAN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR Mantar tüketiminin ardından bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtiler görülebilir. Bazı zehirli türlerde belirtiler erken başlarken, özellikle ağır karaciğer hasarına neden olabilen türlerde belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. Bu nedenle mantar tüketiminden sonra kişinin kendisini iyi hissetmesi güvenli olduğu anlamına gelmez. Şüpheli mantar tüketimi söz konusu olduğunda belirtileri beklemeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 numaralı hattından da bilgi alınabilir. Ağır belirtilerde 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. DOĞADAN MANTAR TOPLAYAN VATANDAŞLARIMIZA ÖNEMLİ UYARILAR - Türünü kesin olarak tanımadığınız yabani mantarı tüketmeyin. - Sadece fotoğrafa veya internet üzerindeki benzerliklere bakarak mantar teşhisi yapmayın. - Tanımadığınız mantarları çocukların ulaşabileceği alanlarda bırakmayın. - Türünden emin olmadığınız mantarları başkalarına ikram etmeyin veya satışa sunmayın. - Mantar zehirlenmesinde evde tedavi yöntemlerine başvurmayın. - Güvenilir kaynaklardan temin edilen, etiketli ve kontrollü üretim mantarlarını tercih edin. Unutulmamalıdır ki mantarın yenilebilir olup olmadığı yalnızca görünüşüne, rengine, kokusuna veya pişirme yöntemine bakılarak belirlenemez. Gastronomi yalnızca lezzet üretmek değildir. Bir ürünün kaynağını tanımak, güvenilirliğini değerlendirmek, doğru koşullarda muhafaza etmek ve tüketiciye sağlıklı biçimde sunmak da bu mesleğin sorumlulukları arasındadır. Anadolu'nun doğadan gelen mantar kültürü korunmalı, yöresel değerler yaşatılmalı ve bu zenginlik gelecek nesillere aktarılmalıdır. Ancak bunu yaparken insan sağlığını ikinci plana atamayız. Doğal ürünlere olan ilginin arttığı günümüzde tüketicilerin bilinçlendirilmesi, yerel yönetimlerin, ilgili kurumların, gıda uzmanlarının ve gastronomi profesyonellerinin ortak sorumluluğudur. Çünkü bir ürünün doğal olması, her koşulda güvenli olduğu anlamına gelmez. SON SÖZ: BİR MANTARIN LEZZETİ, İNSAN HAYATINDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR! Dağlardan sofralarımıza uzanan her ürünün bir hikâyesi vardır. Mantarlar da bu hikâyenin en özel parçalarından biridir. Ancak doğanın sunduğu nimetlerden yararlanırken bilgiyle hareket etmek zorundayız. Yıllardır sürdürülen geleneksel alışkanlıkları korumak kadar, bu alışkanlıkların güvenli biçimde devam etmesini sağlamak da önemlidir. Bir mantarı tanımadan toplamak, küçük bir dikkatsizlik gibi görülebilir. Oysa bazen bu dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabilir. Doğayı sevelim, geleneklerimizi yaşatalım, yerel lezzetlerimizi koruyalım. Ama sağlığımızı hiçbir zaman riske atmayalım. Çünkü sofralarımızda aradığımız lezzet, önce güvenle başlamalıdır.Kaynak: pusulahaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçak otoyola çakıldı: 2 ölü
Gündem

Uçak otoyola çakıldı: 2 ölü

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg bölgesinde küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emeklilere zam açıklaması: Emekliler çok önemli! Yüksek artış hepsini kapsayacak
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emeklilere zam açıklaması: Emekliler çok önemli! Yüksek artış hepsini kapsayacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 emekli maaşı zammına ilişkin Çalışma Bakanı Işıkhan ve Hazine Bakanları Şimşek’in ardından Cumh..
Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Sürecin 3 garantisi var! Aksi halde yasa uygulanmayacak!
Gündem

Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Sürecin 3 garantisi var! Aksi halde yasa uygulanmayacak!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da katıldığı Sivil Toplum Buluşmaları programında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendi..
GKRY liderinden İngiliz üsleri için statü değişikliği çağrısı
Dünya

GKRY liderinden İngiliz üsleri için statü değişikliği çağrısı

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Ağrotur ve Dikelya’daki İngiliz askeri üslerinin statüsünün yeniden ele alınmasını istedi. Hristodulidis, ç..
Erik pestili (Kışa hazırlık): 'Çöktü ne yapılır bilmiyorum' diyenler için nasıl yapılır açıklıyoruz
Kadın - Aile

Erik pestili (Kışa hazırlık): 'Çöktü ne yapılır bilmiyorum' diyenler için nasıl yapılır açıklıyoruz

Kış öncesi pestil konusunda ne yapılması gerektiğini bilmeyenlere bu yol rehber olacak. Çökmesi nedeniyle birçok ürünü temin etmeye yönelen ..
Fon vurguncusuna avukatlık soyunması! Tutuklu belediye başkanının vekilinden ibretlik kalkan!
Gündem

Fon vurguncusuna avukatlık soyunması! Tutuklu belediye başkanının vekilinden ibretlik kalkan!

Fon vurgunu soruşturmasında hakkında ağır iddialar bulunan ve cezaevine gönderilen Fatma Betül Sayan Kaya için Çankaya Belediye Başkanı Hüse..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23