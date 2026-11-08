Kar gibi beyaz tüller yapmanın taktiği: kaya tuzu! Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız?
Tülleri kar gibi beyaz yapmanın birkaç taktiği var. Peki, bu taktik nasıl uygulanıyor ve nasıl yapılması tavsiye edilir? İşte detaylar...
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Tülleri kar gibi beyaz yapmanın birkaç taktiği var. Peki, bu taktik nasıl uygulanıyor ve nasıl yapılması tavsiye edilir? İşte detaylar...
Bembeyaz tülleriniz zamanla gri bir renk aldıysa birkaç formüle başvurma zamanınız gelmiş demektir. Tülleri beyaz yapmak için ister anne taktikleri ister maden suyu deneyin. Ama ne yaparsanız yapın ortak taktik tülleri suda bekletmek.
TÜLLERİ SÜT GİBİ BEYAZLATAN TAKTİK Grileşmiş, zamanla sararmış veya canlılığını kaybetmiş tüllerini ilk günkü gibi kar beyazı yapmak isteyenler için adım adım uygulayabileceğin pratik ve etkili bir rehber:
1. Karbonat ve Sirke Doğal temizliğin en güçlü ikilisi, tüllerdeki kireç ve boya kalıntılarını söküp atar. Malzemeler: 2 yemek kaşığı karbonat, 1 çay bardağı elma veya beyaz sirke. Uygulama: Karbonatı çamaşır makinenizin deterjan gözüne (veya doğrudan kazanın içine) ekleyin. Yumuşatıcı gözüne ise sirkeyi dökün. Etki: Karbonat lekeleri çözerken, sirke çamaşırların sertleşmesini önler ve parlatır.
2. Anne Yöntemi: Kaya Tuzu veya Bulaşık Makinesi Tableti Tüllerin dokusunu yıpratmadan derinlemesine temizlik sağlayan klasik ama etkili taktikler: Bulaşık Makinesi Tableti: Deterjan gözüne normal deterjanınızı koyduktan sonra tüllerin üstüne 1 adet bulaşık makinesi tableti atın. Tabletin içeriğindeki leke çözücüler tüllere anında parlaklık kazandırır. Kaya Tuzu: Yıkama öncesinde tülleri ılık su ve 2 yemek kaşığı kaya tuzu eklediğiniz bir leğende 1-2 saat bekletin. Ardından makinede hassas programda yıkayın. 3. Ekstra Parlaklık İçin: Maden Suyu İle Islatma Tülleriniz uzun süredir yıkanmadıysa ve ciddi anlamda sarardıysa yıkama öncesi ön işlem uygulayın. Uygulama: Leğeni ılık suyla doldurun, içerisine 1 şişe sade maden suyu ve 1 paket kabartma tozu ekleyin. Tülleri bu suda 30-45 dakika beklettikten sonra makineye atın. TÜLLERİ YIKARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR Dereceye Dikkat: Tülleri kesinlikle yüksek sıcaklıkta yıkamayın. İdeal sıcaklık 30°C'dir (Hassas/Perde programı). Sıkma Devri: Sıkma devrini en fazla 400-600 devir yapın. Bu hem tüllerin kırışmasını önler hem de dokusunu korur. Islak Asma Taktiği: Yıkama biter bitmez tülleri bekletmeden nemli şekilde yerine asın. Kendi ağırlığıyla süzülen tüller ütü gerektirmeden dümdüz ve pürüzsüz duracaktır. Deterjan Gözüne 2 Kaşık Dokunuş: Sabah'ın haberine göre, çamaşır makinesinin deterjan gözüne ekleyeceğiniz 2 yemek kaşığı kadar özel/doğal malzeme, sararmaları söküp atıyor. Beyaz Sirke ile Durulama: Kayseri Haber'e göre, durulama suyuna yarım çay bardağı beyaz sirke eklemek, perdelerdeki deterjan kalıntılarını temizleyerek parlamalarını sağlar. Çamaşır Sodası ve Arap Sabunu: diğer yer alan paylaşımlara göre yıkama suyuna veya deterjan gözüne eklenen 2 kaşık yardımcı ürünle sarı ve gri tüller eski haline dönebilmektedir
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