Kar gibi beyaz tüller yapmanın taktiği: kaya tuzu! Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız?

2. Anne Yöntemi: Kaya Tuzu veya Bulaşık Makinesi Tableti Tüllerin dokusunu yıpratmadan derinlemesine temizlik sağlayan klasik ama etkili taktikler: Bulaşık Makinesi Tableti: Deterjan gözüne normal deterjanınızı koyduktan sonra tüllerin üstüne 1 adet bulaşık makinesi tableti atın. Tabletin içeriğindeki leke çözücüler tüllere anında parlaklık kazandırır. Kaya Tuzu: Yıkama öncesinde tülleri ılık su ve 2 yemek kaşığı kaya tuzu eklediğiniz bir leğende 1-2 saat bekletin. Ardından makinede hassas programda yıkayın. 3. Ekstra Parlaklık İçin: Maden Suyu İle Islatma Tülleriniz uzun süredir yıkanmadıysa ve ciddi anlamda sarardıysa yıkama öncesi ön işlem uygulayın. Uygulama: Leğeni ılık suyla doldurun, içerisine 1 şişe sade maden suyu ve 1 paket kabartma tozu ekleyin. Tülleri bu suda 30-45 dakika beklettikten sonra makineye atın. TÜLLERİ YIKARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR Dereceye Dikkat: Tülleri kesinlikle yüksek sıcaklıkta yıkamayın. İdeal sıcaklık 30°C'dir (Hassas/Perde programı). Sıkma Devri: Sıkma devrini en fazla 400-600 devir yapın. Bu hem tüllerin kırışmasını önler hem de dokusunu korur. Islak Asma Taktiği: Yıkama biter bitmez tülleri bekletmeden nemli şekilde yerine asın. Kendi ağırlığıyla süzülen tüller ütü gerektirmeden dümdüz ve pürüzsüz duracaktır. Deterjan Gözüne 2 Kaşık Dokunuş: Sabah'ın haberine göre, çamaşır makinesinin deterjan gözüne ekleyeceğiniz 2 yemek kaşığı kadar özel/doğal malzeme, sararmaları söküp atıyor. Beyaz Sirke ile Durulama: Kayseri Haber'e göre, durulama suyuna yarım çay bardağı beyaz sirke eklemek, perdelerdeki deterjan kalıntılarını temizleyerek parlamalarını sağlar. Çamaşır Sodası ve Arap Sabunu: diğer yer alan paylaşımlara göre yıkama suyuna veya deterjan gözüne eklenen 2 kaşık yardımcı ürünle sarı ve gri tüller eski haline dönebilmektedir