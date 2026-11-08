  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gençlik iksiri denen o meyve yok satıyor: Öyle bir şey ki, Kayseri'nin kırmızı hazinesi Belözoğlu'nun Kante kararı: Fransız yıldız artık yedek! Şaşırtan hamle mi? Gol sevinci Sergen Yalçın’a gönderme olarak yorumlanmıştı! İrfan Can Kahveci: Beni çağırmadığı için üzüldüm! Mısırlı isim duyurdu: Salah'ın adı geçmişti, Milli takımda ayrılık resmen açıklandı Mantar toplamaya gitmişti: Yaşlı kadın hastaneye başvurdu! Yine mantar vakası, bir yenisi eklendi! Gazze'ye ACİL YARDIM! Sadece bu grüntüleri izleyin Kar gibi beyaz tüller yapmanın taktiği: kaya tuzu! Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? Devletimiz emeklisini enflasyona ezdirmiyor! En düşük emekli maaşı 31 bin lirayı aşacak!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Kar gibi beyaz tüller yapmanın taktiği: kaya tuzu! Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kar gibi beyaz tüller yapmanın taktiği: kaya tuzu! Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız?

Tülleri kar gibi beyaz yapmanın birkaç taktiği var. Peki, bu taktik nasıl uygulanıyor ve nasıl yapılması tavsiye edilir? İşte detaylar...

#1
Foto - Kar gibi beyaz tüller yapmanın taktiği: kaya tuzu! Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız?

Bembeyaz tülleriniz zamanla gri bir renk aldıysa birkaç formüle başvurma zamanınız gelmiş demektir. Tülleri beyaz yapmak için ister anne taktikleri ister maden suyu deneyin. Ama ne yaparsanız yapın ortak taktik tülleri suda bekletmek.

#2
Foto - Kar gibi beyaz tüller yapmanın taktiği: kaya tuzu! Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız?

TÜLLERİ SÜT GİBİ BEYAZLATAN TAKTİK Grileşmiş, zamanla sararmış veya canlılığını kaybetmiş tüllerini ilk günkü gibi kar beyazı yapmak isteyenler için adım adım uygulayabileceğin pratik ve etkili bir rehber:

#3
Foto - Kar gibi beyaz tüller yapmanın taktiği: kaya tuzu! Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız?

1. Karbonat ve Sirke Doğal temizliğin en güçlü ikilisi, tüllerdeki kireç ve boya kalıntılarını söküp atar. Malzemeler: 2 yemek kaşığı karbonat, 1 çay bardağı elma veya beyaz sirke. Uygulama: Karbonatı çamaşır makinenizin deterjan gözüne (veya doğrudan kazanın içine) ekleyin. Yumuşatıcı gözüne ise sirkeyi dökün. Etki: Karbonat lekeleri çözerken, sirke çamaşırların sertleşmesini önler ve parlatır.

#4
Foto - Kar gibi beyaz tüller yapmanın taktiği: kaya tuzu! Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız?

2. Anne Yöntemi: Kaya Tuzu veya Bulaşık Makinesi Tableti Tüllerin dokusunu yıpratmadan derinlemesine temizlik sağlayan klasik ama etkili taktikler: Bulaşık Makinesi Tableti: Deterjan gözüne normal deterjanınızı koyduktan sonra tüllerin üstüne 1 adet bulaşık makinesi tableti atın. Tabletin içeriğindeki leke çözücüler tüllere anında parlaklık kazandırır. Kaya Tuzu: Yıkama öncesinde tülleri ılık su ve 2 yemek kaşığı kaya tuzu eklediğiniz bir leğende 1-2 saat bekletin. Ardından makinede hassas programda yıkayın. 3. Ekstra Parlaklık İçin: Maden Suyu İle Islatma Tülleriniz uzun süredir yıkanmadıysa ve ciddi anlamda sarardıysa yıkama öncesi ön işlem uygulayın. Uygulama: Leğeni ılık suyla doldurun, içerisine 1 şişe sade maden suyu ve 1 paket kabartma tozu ekleyin. Tülleri bu suda 30-45 dakika beklettikten sonra makineye atın. TÜLLERİ YIKARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR Dereceye Dikkat: Tülleri kesinlikle yüksek sıcaklıkta yıkamayın. İdeal sıcaklık 30°C'dir (Hassas/Perde programı). Sıkma Devri: Sıkma devrini en fazla 400-600 devir yapın. Bu hem tüllerin kırışmasını önler hem de dokusunu korur. Islak Asma Taktiği: Yıkama biter bitmez tülleri bekletmeden nemli şekilde yerine asın. Kendi ağırlığıyla süzülen tüller ütü gerektirmeden dümdüz ve pürüzsüz duracaktır. Deterjan Gözüne 2 Kaşık Dokunuş: Sabah'ın haberine göre, çamaşır makinesinin deterjan gözüne ekleyeceğiniz 2 yemek kaşığı kadar özel/doğal malzeme, sararmaları söküp atıyor. Beyaz Sirke ile Durulama: Kayseri Haber'e göre, durulama suyuna yarım çay bardağı beyaz sirke eklemek, perdelerdeki deterjan kalıntılarını temizleyerek parlamalarını sağlar. Çamaşır Sodası ve Arap Sabunu: diğer yer alan paylaşımlara göre yıkama suyuna veya deterjan gözüne eklenen 2 kaşık yardımcı ürünle sarı ve gri tüller eski haline dönebilmektedir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü akademisyen Mardin'de İngilizce konuşmaya çalışan Enes'i arıyor
Gündem

Ünlü akademisyen Mardin'de İngilizce konuşmaya çalışan Enes'i arıyor

Mardin’de turist zannettiği akademisyenle İngilizce konuşmaya çalışan küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ard..
"Siyonist birlik hükümeti" çağrısı yapan Netanyahu’ya cevap geldi: "Görevdeki günleri sayılı"
Dünya

“Siyonist birlik hükümeti” çağrısı yapan Netanyahu’ya cevap geldi: “Görevdeki günleri sayılı”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “siyonist ulusal birlik hükümeti” çağrısına Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi’nden cevap g..
GKRY liderinden İngiliz üsleri için statü değişikliği çağrısı
Dünya

GKRY liderinden İngiliz üsleri için statü değişikliği çağrısı

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Ağrotur ve Dikelya’daki İngiliz askeri üslerinin statüsünün yeniden ele alınmasını istedi. Hristodulidis, ç..
FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın!
Gündem

FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun bir videosunda, fon vurgunuyla ilgili yaptığı yorumda “Türk halkının cebine dokunacaksın” sözlerini hatırla..
Tır ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü, yaralı var! Van’da katliam gibi kaza
Gündem

Tır ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü, yaralı var! Van’da katliam gibi kaza

Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı...
Özgür Özel’e Londradan binlerce sterlin değerinde VİSKİ! Emir Sarıgül her şeyi anlattı
Gündem

Özgür Özel’e Londradan binlerce sterlin değerinde VİSKİ! Emir Sarıgül her şeyi anlattı

Kara para aklama soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildiği belirtilen Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği üç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23