Limon yağı takviyesi: En çok rahatsız eden o ağrılardan bir an önce kurtulun! Duyan hemen bunu stok yaptı
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Soframızdan eksik etmediğimiz Limonun faydaları saymakla bitirilmez. Bunu bir an önce kulanın sizi en çok rahatsız eden ağrılardan kurtulun.
Limon Yağının Faydaları
Soframızdan eksik etmediğimiz Limonun faydaları saymakla bitirilmez. Çok miktarda, C vitamini içermesi nedeni ile pek çok hastalık daha başlamadan iyi etme özelliği vardır. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına birebirdir.
Limon yağı da, aynı limon gibi sağlık açısından bir çok hastalığa iyi gelmektedir.
LİMON YAĞININ FAYDALARI ;
* Limon Yağının, boğaz iltahaplanması ve ağrılarından, ağız ülseri, aknede ve diş eti hastalıklarında ya da iltihapların tedavisinde antiseptik, mikrop ve bakteri öldürücü etkisi vardır.
* Limon Yağı,özellikle kış aylarında Bronşit, nezle, soğuk algınlığı ve grip olmayı engeller
* Limon Yağı,siğilleri ve ağız içindeki uçuk kabarcıklarını yok eder.
* Limon Yağı,Kan dolaşımı üzerine tonik etkisi gösterir.
* Limon Yağı,kan dolaşım yetersizliği, yüksek tansiyon ve varisli damarların tedavisine yardımcı olmaktadır.
* Limon Yağı,kanamaları durdurur,özellikle burun ve ufak kanamalarda etkilidir.
* Limon Yağı,ateş düşürücü, idrar söktürücü olarak kullanılr.
* Limon Yağı,yağlı ciltlerin dokusunu sıkılaştırarak yağlanma sorununu ortadan kaldırır.
* Limon Yağı,vücuttaki asid miktarının artmasını önlediği için, romatizma, artrit ve hazımsızlıktaki asitten kurtarıcı etkisi vardır.
* Limon Yağı depresyona iyi gelir
* Limon Yağı,hafızayı güçlenmesine yardımcı olur.
* Limon Yağı,kasları kuvetlendirir
* Limon Yağı,vücuttaki istenmeyen fazla yağların atılmasını sağlar.
* Limon Yağı,tonik olarakta kullanılabilir.
* Limon Yağı,cildi güçlendirir, sivilceleri giderir,cilde canlılık verir.
* Limon Yağı,yağlı ciltlerin dengelenmesinde faydalıdır.
* Limon Yağı,kalp ve damar tıkanıklığında tedavi edici özelliği vardır
* Limon Yağı,dişlerin beyazlatılmasında etkilidir
* Limon Yağı,kuvvetli bir antibakteriyeldir.
Limon yağı, aromaterapide doğal bir ağrı kesici ve iltihap azaltıcı olarak kullanılır.
Limon yağı takviyesi, güçlü antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde eklem ve kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Ancak saf uçucu yağlar dahili olarak (ağız yoluyla) doğrudan tüketilmemelidir; aksi takdirde toksik etkiler veya mide tahrişi görülebilir. Ağrı için kullanımda genellikle cilt üzerine sabit bir yağla seyreltilerek masaj yapılır.
Saf limon uçucu yağı; Ünlü markalardan temin edilebilir. Cilt bakımı, aromaterapi ve ev temizliğinde sıkça tercih edilen bu ürünü bulmak için genel pazar yerlerine de göz atabilirsiniz.
LİMON YAĞINI DUYAN HEMEN BUNU YAPTI
Zeytinyağı gibi sabit bir yağda bekletilmesiyle (maserasyon) ya da damıtılmasıyla yapılan, cilde canlılık veren, leke görünümünü azaltan ve hoş kokusuyla ferahlık sağlayan doğal bir uçucu ve masaj yağıdır. Uzmanlar, uçucu yağların bilinçsizce içilmemesi ve ağız yoluyla takviye olarak tüketilmeden önce mutlaka bir doktora danışılması gerektiği konusunda uyarıyor.
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