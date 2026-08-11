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Gaziantep’in yeşil altını tezgahlarda! Kilosu dudak uçuklattı İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı... Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu! Depreme havada yakalandılar: Teleferikte panik anları! Yunanistan en büyük dostunu kazıklamaya kalktı: Türkiye'ye karşı verilecek tanklar reddedildi İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı! İtalyan basınına göre işlem tamam! Fenerbahçe Lukaku'da mutlu sona ulaştı Akılalmaz bir detay belli oldu: Güneş tutulmasında 'imkânsız' hareket! Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu
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İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

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İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Çubuk patatesler çok hoş gözükse de ciddi tehlikelere gebe olduğunu da unutmamak lazım.

#1
Foto - İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Son yıllarda tatil yerlerinde, yürüyüş alanlarında ve festivallerde çubuk patates çok popüler oldu. Özellikle çocuklar, birbirinden farklı şekillerde servis edilen bu patateslere bayılıyor. Ancak bu lezzet; yüksek tansiyon, obezite ve karaciğer yağlanması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayarak çubuk patateslerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Festivallerin ve sahil kenarlarının vazgeçilmez sokak lezzeti çubukta patates, çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak yüksek yağ, sodyum ve nişasta yükü taşıyan bu atıştırmalık; tansiyon, obezite ve karaciğer yağlanması gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

#3
Foto - İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, çubuk patates tüketimi ve evde hazırlama süreçlerine dair hayati uyarılarda bulundu.

#4
Foto - İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

High-kalori, yüksek sodyum ve derin yağda kızartma işlemlerinin getirdiği gizli tehlikelere dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, çubuk patatesin obeziteden karaciğer yağlanmasına, tansiyondan akrilamid riskine kadar sağlığı nasıl tehdit ettiğini tüm detaylarıyla anlattı.

#5
Foto - İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

İşte Vedat Göral'ın çubuk patateslerle ilgili uyardığı konular... Çubukta patatesler çok popüler oldu. Evde çubuk patates yapmak için veya dışarıda çubuk patates alırken nelere dikkat edilmeli? Çubukta patates (genellikle tornado, spiral veya burgu patates olarak bilinir), taze, uygun şekilde saklanmış patateslerden hazırlanıp tamamen pişirildiğinde genellikle güvenle tüketilebilir. Spiral şeklinde kesilip yüksek sıcaklıklarda kızartıldığı veya hava fritözünde pişirildiği için, ince katmanlar iyice pişer.

#6
Foto - İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Tazelik Kontrolü: Çiğ patatesin sert ve büyük yeşil lekelerden, aşırı çürümeden veya aşırı buruşmadan arındırılmış olduğundan emin olunmalıdır. Küçük filizler dilimlemeden önce güvenli bir şekilde kesilebilir.

#7
Foto - İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Temiz tahta veya metal şişler kullanın ve patatesi kesmeden önce akan su altında iyice yıkayın.

#8
Foto - İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Pişirme: Renk bozulmasını veya bakteri bulaşmasını önlemek için, spiral patatesi kesildikten hemen sonra pişirin ve kızartma veya fırınlama yoluyla güvenli bir iç sıcaklığa ulaşmasını sağlayın. Çubuk patatesler sağlıklı mı? Sokak yemeklerinde kullanılan çoğu versiyon derin yağda kızartılır, bu da kalori ve yağ içeriğini artırır. Patates çubukları, yüksek yağ içeriği, bol miktarda sodyum ve düşük temel besin maddeleri nedeniyle sağlıklı değildir. Bu nedenle sık tüketilmemelidir. Ara sıra tüketilmesi uygundur. Çünkü elimizde, bol nişasta, yağ ve kızartılmış bir ürün vardır. Gerçek besin değeri yerine boş kalori sağlayan, yoğun işlem görmüş, derin yağda kızartılmış bir atıştırmalıktır. Bu nedenle tüketilmeli ancak az sıklıkta tüketilmelidir.

#9
Foto - İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Hava fritözünde pişirme, gevrek bir dokuyu korurken genel yağ emilimini önemli ölçüde azaltır. Beslenme dezavantajları neler, kimler dikkat etmelidir? Yüksek yağ içerir. Genellikle bitkisel yağlarda derin yağda kızartılırlar, bu da sağlıksız yağ ve kalori alımınızı artırır.

#10
Foto - İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Yüksek Sodyum: Aşırı tuzlama, onları çok yüksek sodyum içerikli hale getirir ve bu da zamanla kan basıncını yükseltebilir. Tansiyon hastaları çok tüketmemelidir. İşlenmiş Karbonhidratlar: Yüksek sıcaklıklarda kızartma işlemi, doğal besinleri yok eder ve akrilamid gibi istenmeyen kimyasal bileşikler oluşturabilir. Bu nedenle hergün tüketilmemelidir. Çocuk ve hamilelerin de az tüketmesi gerekir. Lif ve Protein Eksikliği: Dengeli bir diyeti desteklemek için neredeyse hiç lif, protein, vitamin veya mineral sunmazlar. Bu nedenle, tüketilmeli ama her gün tüketilmemelidir. Obezite, karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Tansiyon hastaları ve obez hastalar dikkat etmelidir.

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