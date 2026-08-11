İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Yüksek Sodyum: Aşırı tuzlama, onları çok yüksek sodyum içerikli hale getirir ve bu da zamanla kan basıncını yükseltebilir. Tansiyon hastaları çok tüketmemelidir. İşlenmiş Karbonhidratlar: Yüksek sıcaklıklarda kızartma işlemi, doğal besinleri yok eder ve akrilamid gibi istenmeyen kimyasal bileşikler oluşturabilir. Bu nedenle hergün tüketilmemelidir. Çocuk ve hamilelerin de az tüketmesi gerekir. Lif ve Protein Eksikliği: Dengeli bir diyeti desteklemek için neredeyse hiç lif, protein, vitamin veya mineral sunmazlar. Bu nedenle, tüketilmeli ama her gün tüketilmemelidir. Obezite, karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Tansiyon hastaları ve obez hastalar dikkat etmelidir.