İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...
Çubuk patatesler çok hoş gözükse de ciddi tehlikelere gebe olduğunu da unutmamak lazım.
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Çubuk patatesler çok hoş gözükse de ciddi tehlikelere gebe olduğunu da unutmamak lazım.
Son yıllarda tatil yerlerinde, yürüyüş alanlarında ve festivallerde çubuk patates çok popüler oldu. Özellikle çocuklar, birbirinden farklı şekillerde servis edilen bu patateslere bayılıyor. Ancak bu lezzet; yüksek tansiyon, obezite ve karaciğer yağlanması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayarak çubuk patateslerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Festivallerin ve sahil kenarlarının vazgeçilmez sokak lezzeti çubukta patates, çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak yüksek yağ, sodyum ve nişasta yükü taşıyan bu atıştırmalık; tansiyon, obezite ve karaciğer yağlanması gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, çubuk patates tüketimi ve evde hazırlama süreçlerine dair hayati uyarılarda bulundu.
High-kalori, yüksek sodyum ve derin yağda kızartma işlemlerinin getirdiği gizli tehlikelere dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, çubuk patatesin obeziteden karaciğer yağlanmasına, tansiyondan akrilamid riskine kadar sağlığı nasıl tehdit ettiğini tüm detaylarıyla anlattı.
İşte Vedat Göral'ın çubuk patateslerle ilgili uyardığı konular... Çubukta patatesler çok popüler oldu. Evde çubuk patates yapmak için veya dışarıda çubuk patates alırken nelere dikkat edilmeli? Çubukta patates (genellikle tornado, spiral veya burgu patates olarak bilinir), taze, uygun şekilde saklanmış patateslerden hazırlanıp tamamen pişirildiğinde genellikle güvenle tüketilebilir. Spiral şeklinde kesilip yüksek sıcaklıklarda kızartıldığı veya hava fritözünde pişirildiği için, ince katmanlar iyice pişer.
Tazelik Kontrolü: Çiğ patatesin sert ve büyük yeşil lekelerden, aşırı çürümeden veya aşırı buruşmadan arındırılmış olduğundan emin olunmalıdır. Küçük filizler dilimlemeden önce güvenli bir şekilde kesilebilir.
Temiz tahta veya metal şişler kullanın ve patatesi kesmeden önce akan su altında iyice yıkayın.
Pişirme: Renk bozulmasını veya bakteri bulaşmasını önlemek için, spiral patatesi kesildikten hemen sonra pişirin ve kızartma veya fırınlama yoluyla güvenli bir iç sıcaklığa ulaşmasını sağlayın. Çubuk patatesler sağlıklı mı? Sokak yemeklerinde kullanılan çoğu versiyon derin yağda kızartılır, bu da kalori ve yağ içeriğini artırır. Patates çubukları, yüksek yağ içeriği, bol miktarda sodyum ve düşük temel besin maddeleri nedeniyle sağlıklı değildir. Bu nedenle sık tüketilmemelidir. Ara sıra tüketilmesi uygundur. Çünkü elimizde, bol nişasta, yağ ve kızartılmış bir ürün vardır. Gerçek besin değeri yerine boş kalori sağlayan, yoğun işlem görmüş, derin yağda kızartılmış bir atıştırmalıktır. Bu nedenle tüketilmeli ancak az sıklıkta tüketilmelidir.
Hava fritözünde pişirme, gevrek bir dokuyu korurken genel yağ emilimini önemli ölçüde azaltır. Beslenme dezavantajları neler, kimler dikkat etmelidir? Yüksek yağ içerir. Genellikle bitkisel yağlarda derin yağda kızartılırlar, bu da sağlıksız yağ ve kalori alımınızı artırır.
Yüksek Sodyum: Aşırı tuzlama, onları çok yüksek sodyum içerikli hale getirir ve bu da zamanla kan basıncını yükseltebilir. Tansiyon hastaları çok tüketmemelidir. İşlenmiş Karbonhidratlar: Yüksek sıcaklıklarda kızartma işlemi, doğal besinleri yok eder ve akrilamid gibi istenmeyen kimyasal bileşikler oluşturabilir. Bu nedenle hergün tüketilmemelidir. Çocuk ve hamilelerin de az tüketmesi gerekir. Lif ve Protein Eksikliği: Dengeli bir diyeti desteklemek için neredeyse hiç lif, protein, vitamin veya mineral sunmazlar. Bu nedenle, tüketilmeli ama her gün tüketilmemelidir. Obezite, karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Tansiyon hastaları ve obez hastalar dikkat etmelidir.
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