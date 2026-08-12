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Dünya İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı hazırlığı!
Dünya

İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı hazırlığı!

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İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı hazırlığı!

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla, 'düşman' ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanacağını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla, 'düşman' ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ye göre, Azizi, Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen toplantıda konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yasanın İran Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde, petrol endüstrisinin millileştirilmesinin ardından ülkenin en önemli ve ilerici yasalarından biri olacağını belirtti.

Hazırlanan düzenlemeye göre, 'düşman' ülkelere ait hiçbir askeri veya ticari geminin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girmesine izin verilmeyeceğini ifade eden Azizi, yasanın İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve yetkisini güçlendirmeyi amaçladığını dile getirdi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, 9 Ağustos'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmasının sağlanmasına yönelik kanun taslağının ilgili komisyon tarafından kabul edildiğini duyurmuştu.

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Yorumlar

RECEP AYDIN/ SOSYAL BİLİMCİ

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlayan yeni yasa tasarısı, küresel enerji arzının yaklaşık yüzde yirmisini doğrudan tehdit ederek uluslararası deniz hukuku ve transit geçiş özgürlüğü ilkelerine büyük bir darbe vurmaktadır. Küresel ekonomik istikrarı derinden sarsabilecek bu riskli strateji, bölgedeki donanma hareketliliğini en üst düzeye çıkararak küresel bir petrol krizini ve geri dönüşü olmayan büyük bir bölgesel çatışmayı tetikleme potansiyeli taşımaktadır. ALTERNATİF ROTALAR! Bu risk karşısında küresel pazarlar, petrolü boğazı baypas ederek taşıyan Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Boru Hattı, BAE'nin Habşan-Füceyre hattı ve Irak-Türkiye (Ceyhan) boru hatları gibi alternatif rotalara yönelmektedir.
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