Çorum’da kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 52 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Çorum’da bir apartman dairesinden çevreye yayılan ağır kokuyu fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İtfaiyenin merdivenli araçla girdiği evde 52 yaşındaki Efkan Bahri Esgin’in cansız bedeni bulundu.
Çorum’da bir apartman dairesinden yayılan kötü koku üzerine yapılan ihbar, acı gerçeği ortaya çıkardı.
Olay, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2'nci katında yaşayan 52 yaşındaki Efkan Bahri Esgin’in dairesinden çevreye ağır koku yayıldığını fark eden bina sakinleri durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İtfaiye merdivenli araçla eve girdi
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenli araç kullanarak eve giriş yaptı.
Ekipler daireye girdiklerinde Esgin’i yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 52 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek
Polis ve olay yeri inceleme ekipleri dairede ayrıntılı çalışma gerçekleştirdi.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Efkan Bahri Esgin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Esgin’in ne zaman ve hangi nedenle hayatını kaybettiğinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.