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Yaz aylarında bu hususlarda özel ihtimam gerekli! Dr. Öztaş'a kulak verilmeli...

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Yaz aylarında bu hususlarda özel ihtimam gerekli! Dr. Öztaş'a kulak verilmeli...

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sonay Öztaş, özellikle kadınları yaz aylarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#1
Foto - Yaz aylarında bu hususlarda özel ihtimam gerekli! Dr. Öztaş'a kulak verilmeli...

Op. Dr. Öztaş, "Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücudun sıvı ihtiyacı artıyor. Yeterince su tüketilmemesi ise idrar miktarını azaltarak bakterilerin idrar yollarından uzaklaştırılmasını zorlaştırabiliyor. Özellikle kadınlarda daha sık görülen idrar yolu enfeksiyonu; idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, acil idrar hissi ve alt karın bölgesinde ağrı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor" dedi.

#2
Foto - Yaz aylarında bu hususlarda özel ihtimam gerekli! Dr. Öztaş'a kulak verilmeli...

Op. Dr. Sonay Öztaş, "Sıcak havalarda yeterli su tüketmek ve idrarı uzun süre tutmamak önemli. Deniz veya havuz sonrasında ıslak mayo ile uzun süre kalmaktan da kaçınılmalı" dedi.

#3
Foto - Yaz aylarında bu hususlarda özel ihtimam gerekli! Dr. Öztaş'a kulak verilmeli...

Şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztaş, özellikle ateş, titreme, bel veya böğür ağrısı gibi belirtiler varsa enfeksiyonun böbreklere ilerleyebileceğine dikkat çekti.

#4
Foto - Yaz aylarında bu hususlarda özel ihtimam gerekli! Dr. Öztaş'a kulak verilmeli...

İdrar yolu enfeksiyonlarında kişinin kendi kendine antibiyotik kullanmasının doğru olmadığını belirten Dr. Öztaş, özellikle tekrarlayan enfeksiyonlarda mutlaka doktor değerlendirmesi yapılması gerektiğini söyledi.

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