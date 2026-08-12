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Dünya Kolombiya’da deprem felaketi büyüyor! Can kaybı 234’e yükseldi
Dünya

Kolombiya’da deprem felaketi büyüyor! Can kaybı 234’e yükseldi

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Kolombiya’da deprem felaketi büyüyor! Can kaybı 234’e yükseldi

Kolombiya’nın batısını vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 234’e yükselirken, en az 1.310 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya, Chocó eyaletindeki San José del Palmar bölgesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken felaketin bilançosu giderek ağırlaşıyor.

Anadolu Ajansı’nın Kolombiya Başkentler Birliği’ne (Asocapitales) dayandırdığı son habere göre, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 234’e yükseldi. Ülke genelinde en az 1.310 kişinin yaralandığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Depremin ardından ekiplerin enkaz bölgelerindeki arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Sarsıntının etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmaları da sürdürülürken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Depremin merkez üssünün Chocó eyaletine bağlı San José del Palmar olduğu belirtilirken, şiddetli sarsıntı Kolombiya'nın geniş bir bölümünde hissedildi.

Bilanço kısa sürede ağırlaştı

Felaketin ardından açıklanan can kaybı rakamları arama kurtarma çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte yükseldi. Daha önce 181 olarak bildirilen ölü sayısı, son güncellemeyle 234’e ulaştı.

Böylece açıklanan son verilerle birlikte depremin Kolombiya'da yol açtığı insani tablonun boyutu daha da ağırlaştı.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Kolombiya yönetimi, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgelerinde müdahale çalışmalarının hızlandırılması amacıyla olağanüstü hal ilan etmişti. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken, yaralıların tedavileri bölgedeki sağlık kuruluşlarında devam ediyor.

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