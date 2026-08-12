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Gündem Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!
Gündem

Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!

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Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!

Yazar Sinan Akyüz, Eskişehirli bir ailenin yaklaşık 5,5 aydır Mekke’de bulunduğunu ve 20 Ağustos’ta görülecek duruşmada yeniden hapse girme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Akyüz, aile için yardım çağrısında bulundu.

Yazar Sinan Akyüz, Eskişehirli bir ailenin yaklaşık 5,5 aydır Mekke’de bulunduğunu ve 20 Ağustos’ta görülecek duruşmada yeniden hapse girme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Akyüz, aile için yardım çağrısında bulundu.

Yazar Sinan Akyüz, Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yaklaşık 5,5 aydır mahsur kaldığını belirttiği Eskişehirli bir ailenin yaşadığı süreci sosyal medya hesabından gündeme taşıdı.

Akyüz’ün aktardığı bilgilere göre aile, Kabe’de namaz kılındığı sırada “seccadeye basmayın” şeklinde uyarıda bulunmalarının ardından Suudi Arabistan’da gözaltına alınarak hapse gönderildi. Ailenin daha önce cezaevinde kaldığını belirten Akyüz, sürecin halen devam ettiğini ifade etti.

 

20 Ağustos’ta kritik duruşma

Ailenin önündeki en kritik tarihin 20 Ağustos olduğunu belirten Sinan Akyüz, söz konusu tarihte Mekke’de mahkemeye çıkacaklarını duyurdu. Akyüz, kesilmiş cezaya yönelik itirazın değerlendirileceği duruşmanın ardından ailenin yeniden cezaevine gönderilme ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü.

Yaklaşık 5,5 aydır Mekke’de bulunan ailenin yalnızca 8 günlük bir süresinin kaldığını ifade eden Akyüz, yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Akyüz, paylaşımında ailenin daha önce “suçsuz yere hapse girdiğini” savunarak, yaşananların araştırılmasını istedi.

 

“Allah rızası için şu konuya bir el atın”

Ailenin durumunun kamuoyuna duyurulması çağrısında bulunan Sinan Akyüz, paylaşımının sonunda “Allah rızası için şu konuya bir el atın” ifadelerini kullandı.

Ailenin kimlikleri, davanın hukuki ayrıntıları ve 20 Ağustos’ta görülecek duruşmanın sonucu hakkında ise resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

The

Bu Ve bunun gibi bircok yipratici seyler olacak artik iki tarafida yipratmak icin Suudun icindede bu anlasmaya karsi gelenler var demekki Suni sorunlarla yipratma yapiyorlar Bu arada olan bireysel masumlara oluyor
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