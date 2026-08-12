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Yıllarca meğer hata yapıyormuşuz o meşhur patates kızartmasını sakın yemeyin, sağlığı tehdit ediyor!

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Yıllarca meğer hata yapıyormuşuz o meşhur patates kızartmasını sakın yemeyin, sağlığı tehdit ediyor!

Bir öğünde 6 tek kızarmış patates yeterli mi? O Meşhur patatesin bu kez desteği değil tehdidi ortaya çıktı! Patatesi kızartarak hangi yararlarından vazgeçiyoruz? Patatesi kızartmak yerine nasıl yersek yararlı olur? Kızarmış patateste bilmediğimiz tehdit ne?

#1
Foto - Yıllarca meğer hata yapıyormuşuz o meşhur patates kızartmasını sakın yemeyin, sağlığı tehdit ediyor!

Bir öğünde sadece sadece 6 patates ile ilgili Harvard Üniversitesi Epidemiyoloji ve Beslenme Profesörlerinden Eric Rimm, kızarmış patatese savaş ilan etti. Rimm, "bir öğünde en fazla altı adet kızarmış patates yememiz gerektiğini" söyleydi. Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu'nda öğretim görevlisi olan profesörün makalesi New York Times'da yayınlanınca Diyetisyen Emre Uzun "Eric Rimm ne demek istiyor? Sizce 6 adet patates derken ciddi olabilir mi?" sorusunu yanıtlıyor...

#2
Foto - Yıllarca meğer hata yapıyormuşuz o meşhur patates kızartmasını sakın yemeyin, sağlığı tehdit ediyor!

Haberi duyan şok girdi! Kızarmış yiyecekler Amerikan halkının en büyük zaaflarından biri... Özellikle yağda kızarmış yiyecekler... SAĞLIĞINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR! Yaşam şekilleri, beslenme alışkanlıkları, sofra gelenekleri bunu emrediyor ama artık bundan 100 yıl öncesinde yaşamıyoruz ve bunu kabullenmek istemiyorlar. O zaman Profesör Eric Rimm sadece 6 adet kızarmış patates demekte haklı mı? "Haklı". PATATESİ TANIYOR MUYUZ? "Patates, tek başına bile yüksek kalorili bir gıda... Bir de bunu yağda kızartıp yediğinizi düşünün... Bir kere patatesi kızarttığınızda iki olumsuzluğa zemin hazırlarsınız: Hem kendinizi susuz bırakırsınız, hem yağda kızarttığınız için kalorisini yükseltirsiniz hem de içindeki vitamin ve mineralleri kızartarak ortadan kaldırırsınız. Patates besin olarak sağlıklıdır; püresini, ezmesini, salatasını miktar ve porsiyon dahilinde tüketebilirsiniz ama kızarttığınızda iş değişiyor; o masum yumru sebze canavarlaşıyor.

#3
Foto - Yıllarca meğer hata yapıyormuşuz o meşhur patates kızartmasını sakın yemeyin, sağlığı tehdit ediyor!

Patates kızartması sessiz sedasız dengeyi fena değiştiren temel unsur yüzeydeki nişasta oranı, yağ sıcaklığı ve kurulama aşamasıdır. Mesela patateste doğal olarak C Vitamini vardır ama siz patatesi kızarttığınız anda bu C vitamini ortadan kaybolur. Restorana gidip ama hamburgerinizin yanında ama yediğiniz menünün bir parçası olarak tabağınıza patates kızartması koyuyorlar. İşte size soru: O patates hangi yağda kızartıldı, biliyor musunuz? Ya hidrojene edilmiş ve son derece sağlıksız yağlarda kızartıldıysa?

#4
Foto - Yıllarca meğer hata yapıyormuşuz o meşhur patates kızartmasını sakın yemeyin, sağlığı tehdit ediyor!

Orta boy bir patates besin kalorisi olarak yaklaşık 1 dilim (25g) ekmeğe eşdeğerdir, tabi pişirme yöntemi kaloriyi belirlemede çok önemli. Örneğin 1 porsiyon (80g) kızarmış patates yaklaşık 250-270 kaloridir. Kızartma işleminde besinsel faydalı vitaminleri de kaybetmektedir. Bunun yerine glisemik indeksi de düşürmek ve kan şekerini dengede tutmak için haşlanmış orta boy patatesi yoğurt ile tüketebilir, yaklaşık 140-150 kkal ile öğününüzü tamamlayabilirsiniz. PATATESİ NASIL TÜKETMELİYİZ? Glisemik indeksi düşürmek için patatesi haşlayıp ,1 gün buzdolabında dinlendirdikten sonra da tüketebilirsiniz. Böylelikle kan şekerinde ani yükselmeleri engellemiş olursunuz. Bunun dışında patatesin suyu da yine kan şekerini dengelemede, reflü ve idrar yollarında taş oluşum riskini önlemede yardımcıdır. Patates B6,A,C, K ve E vitaminleri içermektedir, bunun yanında folatlar açısından da zenginidir. Tam bir potasyum deposu olan patates aynı zamanda kalsiyum, demir, magnezyum, demir, bakır manganez içermektedir. Lif açısından zengindir ve kabızlığa karşı etkili ve kolon kanserine karşı koruyucudur. KIZARTMAYLA DONATILAN SOFRALAR Çare nedir peki, hiç kızartma yememek mi? Çok iyi olurdu ama biz de tıpkı Amerikalılar gibi yağda kızartılarak pişirilmiş yemekleri seviyoruz. Yapmamız gereken az yemek, haftada 1-2 kereyi geçmemek ve evimizde hazırlamak ama bunu yapamıyorsak sağlıklı kızartıldığından emin olduğumuz restoranları tercih etmek. Kızartılmış besinlerdeki tehlikeye dikkat etmeliyiz. Dünyanın her köşesinde yağda kızartılmış yiyecekler karşınıza çıkar. Çünkü hem masrafsız hem de hızlı bir yiyecek hazırlama yöntemidir ama sağlıksızdır. Trans yağ kullanılabilir, hidrojene yağ kullanılabilir... Kızartılan bu yiyecekler o kızartma tenceresinden olağanüstü ve sağlıksız bir kaloriyi üstlenmiş olarak çıkabilir. Bu kalori de sizi özellikle kalp ve damar hastalıklarına doğru sürükleyebilir. Eric Rimm'e "6 adet patates konusunda hak verdiğini" de tekrarlıyor: "Bazen sofraya hangi yemeği servis ettiğimizi unutuyoruz; bir bakıyoruz ki sebzeden ete, salatadan tatlıya her şey kızartılmış malzemeyle hazırlanmış. Bu bünye üzerinde yıpratıcı ve sağlıksız bir etkiye sahiptir. Kızarmış yiyeceklerin zararlarıyla başa çıkmak zordur. Evet, kızartmalar lezzetli ama sağlığınız damak zevkinizden önce gelmelidir!" Patates kızartması yüksek ısıda piştiği için akrilamid adlı kanserojen bir madde ve çok fazla trans yağ üretir. Bu durum sık tüketildiğinde kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler. Sağlıklı bir yaşam için kızartma yerine fırında veya haşlanmış patates tercih edilmelidir. Zararları ve Nedenleri. Akrilamid Oluşumu: Yüksek sıcaklıkta nişastalı gıdalar kimyasal tepkimeye girer.Kalp Sağlığı: Trans yağlar kötü kolesterolü (LDL) yükseltir.Obezite Riski: Yüksek kalori ve tuz içeriği kilo alımına yol açar.Şeker Hastalığı: Kan şekerini hızla yükseltip insülin dengesini bozar. Sağlıklı Alternatifler Fırında Patates: Az zeytinyağı ile fırında pişirin. Haşlama: Lif oranını korumak için haşlayarak tüketin. Sebze Cipsi: Kabak veya havuç gibi sebzeleri deneyin.

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