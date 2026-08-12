12 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٢٧) وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزٖيزٌ حَكٖيمٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(27) Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de -ardından ona yedisi daha eklenmek üzere- mürekkep olsaydı yine de Allah’ın sözleri tükenmezdi; Allah azîzdir, hakîmdir.



(Lokmân Suresi, 31/27) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

27. âyette Allah’ın bilgisinin zenginliği ve sınırsızlığı özetlenmektedir. Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) Bera bin Âzib´den: "Allah Resûlü bize yedi şeyi yerine getirmeyi emir buyurdu: - Hastayı ziyaret etmeyi,

- Cenazeleri kabre kadar yolcu etmeyi (teşyi´),

- Aksıran kimseye "Allah sana merhamet buyursun" demeyi,

- Zayıf ve güçsüzlere yardım etmeyi,

- Zulme uğrayana el uzatıp mağduriyetini gidermeyi,

- Selamı (verip almayı) yaygınlaştırmayı,

- Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini..."



Kaynak: Müslim, Libas ve Zînet, 3

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