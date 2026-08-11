Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

Kahvenin sizde oluşturduğu etki yalnızca ne kadar kahve içtiğinizle değil, vücudunuzun kafeini nasıl işlediği ile ilgili olabilir. Bu nedenle sabah kahvesini her gün aynı saatlerde içmek, kahve molasını günün vazgeçilmez bir parçası haline getirmek veya belirli bir kahve rutinini istikrarlı bir şekilde sürdürmek, kişiliğin bu yönüyle birlikte düşünülebilir. Burada kahve tüketimi ile kişiliğin sorumluluk boyutu arasında araştırmacıların incelediği bir ilişki bulunması dikkat çekici olan noktadır.