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Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

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Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

Güne kahveyle başlayanlar meğerse bu özellikleri taşıyorlarmış...

#1
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

Güne bir bardak kahve içmeden başlayamayanlardan mısınız? Uzmanlar tarafından yürütülen araştırmalar, her gün kahve tüketmenin sadece bir kafein ihtiyacı olmadığını, kişiliğimiz hakkındaki gizli ipuçlarını gözler önüne serdiğini ortaya koydu! Meğer günün ilk ışıklarıyla birlikte kahve içmeye başlayanlar bu kişilik özelliklerine sahipmiş…

#2
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

Güne bir bardak kahve ile başlamak, yalnızca kafein almakla ilgili değildir. Bazı insanlar için güne başlamanın değişmez bir parçası olabilir.

#3
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

1.RUTİNLERİNE DAHA BAĞLI OLABİLİRLER Lindenwood Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmada kahve tüketimi ile kişiliğin "sorumluluk" boyutu arasındaki ilişki de incelendi.

#4
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

Bu özellik ise düzenli olma, planlı hareket etme, sorumluluklarını yerine getirme ve belirli alışkanlıkları sürdürme eğilimi ile ilişkilendiriyor.

#5
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

2.YENİ ŞEYLER DENEMEYE DAHA AÇIK OLABİLİRLER Kahve alışkanlığının bir de psikolojik tarafı bulunuyo. Lindenwood Üniversitesi'nde yapılan küçük ölçekli bir araştırmada, kahve tüketimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki incelendi.

#6
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

Araştırmada özellikle 'yeniliğe açıklık (openness)' özelliği dikkat çekti. Bu kişilik özelliği; yeni deneyimlere meraklı olmak, farklı fikirleri keşfetmek ve rutinin dışına çıkmaya karşı daha istekli olmak gibi özelliklerle ilişkilendiriliyor.

#7
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

Yapılan araştırmada kahve tüketimi ile yeniliğe açıklık arasında pozitif yönde bir ilişki de bulundu. Ancak bu, "kahve içen herkes yeniliklere açıktır" anlamını taşımıyor. Çalışma yalnızca bu iki özellik arasında bir ilişki olduğunu göz önüne seriyor.

#8
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

3.KAHVENİN BÖBREKLERLE İLİŞKİSİ GENLERİNİZE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR Araştırmacılar, kafeini metabolize etme hızının kahve tüketimi ile bazı böbrek sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendirebildiğini de ortaya koydu.

#9
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

NIH (National Institutes of Health) arşivinde yayınlanan çalışmada, kafeini daha yavaş metabolize eden ve günde üç fincandan fazla kahve tüketen kişilerde albuminüri, hiperfiltrasyon ve hipertansiyon gibi bazı böbrek sonuçlarının görülme olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

#10
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

Kafeini hızlı şekilde metabolize edenlerde ise aynı ilişki gözlemlenmedi. Yani aslında konu yalnızca "kahve iyi mi, kötü mü?" sorusundan ibaret değil; kahveyi vücudunuzun nasıl işlediği de önemli olabilir.

#11
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

4.KAFEİNİ NASIL İŞLEDİĞİNİZ GENLERİNİZLE İLGİLİ Vücudumuzun kafeini parçalamasında önemli rol oynayan CYP1A2 enziminin çalışma hızındaki genetik farklılıklar, kafeinin vücutta ne kadar süre kaldığını etkileyebiliyor.

#12
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

Bu nedenle bazı insanlar akşam saatinde kahve içse bile sıkıntı yaşamazken bazıları sabah içtikleri bir bardak kahve sebebiyle gece uykusuz kalabilirler. Yani aynı fincan kahve iki farklı kişide de aynı etkiyi yaratmayabiliyor. Bazı insanlar kafeini daha hızlı metabolize ederken bazıları daha yavaş işlerler.

#13
Foto - Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

Kahvenin sizde oluşturduğu etki yalnızca ne kadar kahve içtiğinizle değil, vücudunuzun kafeini nasıl işlediği ile ilgili olabilir. Bu nedenle sabah kahvesini her gün aynı saatlerde içmek, kahve molasını günün vazgeçilmez bir parçası haline getirmek veya belirli bir kahve rutinini istikrarlı bir şekilde sürdürmek, kişiliğin bu yönüyle birlikte düşünülebilir. Burada kahve tüketimi ile kişiliğin sorumluluk boyutu arasında araştırmacıların incelediği bir ilişki bulunması dikkat çekici olan noktadır.

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