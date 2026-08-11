Eski milletvekili cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Tayland'da eski milletvekili Chalong Reawraeng'in, başkent Bangkok'ta eski bir polis yetkilisi ve yerel yönetici Thongchai Yenprasert'i silahla vurarak öldürdüğü, ardından olay sırasında YouTube üzerinden canlı yayın yapan siyasi yorumcu Anchalee Paireerak'i telefonla arayarak cinayeti anlattığı bildirildi.

Eski Nonthaburi milletvekili Chalong Reawraeng'in, Thongchai Yenprasert'i kent dışındaki ofisinin önünde vurduğu belirtildi. Boynundan yaralanan Thongchai, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Thongchai'nin şoförünün ise kolundan ve elinden yaralandığı kaydedildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Chalong'un, polis merkezinde basın toplantısı düzenlemesine izin verildi. Polis, bu alışılmadık uygulamanın, zanlının kurbanın ailesinden özür dilemesine olanak sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı.

Ancak Chalong, basın toplantısında özür dilemek yerine olayın ayrıntılarını yaklaşık altı dakika boyunca anlattı. Elinde sigarayla gazetecilerin karşısına çıkan eski milletvekili, Thongchai'nin kendisine kızgın olduğunu söyledi ancak aralarındaki anlaşmazlığın nedenine ilişkin net bir açıklama yapmadı.

Chalong, Thongchai'yi iyi bir arkadaş olarak nitelendirerek onu vurmayı amaçlamadığını savundu.

Chalong'un anlatımına göre olay, Thongchai ile konuşmak istemesi üzerine başladı. Yerel basında yer alan haberlerde, iki kişinin kişisel bir anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.

Chalong, Thongchai'nin kendisini ittiğini ve "Konuşmak istemiyorum." dediğini öne sürerek, daha sonra onu aracına doğru takip ettiğini söyledi.

Eski milletvekili, silahını çıkardığında Thongchai'yi vurma niyetinin olmadığını savunarak "Ancak şoförü silahını çıkarıp bana doğrultunca ateş ettim." dedi.

Hayatını kaybeden Thongchai'nin emekli bir polis albayı olduğu ve Nonthaburi İl İdari Teşkilatı (PAO) başkanlığı görevini yürüttüğü bildirildi.

Cinayet sonrası canlı yayını aradı

Olayın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Chalong'un cinayetin ardından siyasi yorumcu Anchalee Paireerak'i araması oldu.

Anchalee'nin YouTube üzerinden canlı yayın yaptığı sırada gelen telefonu açtığı görüntülere yansıdı. Görüşmenin izleyiciler tarafından duyulmayan bölümünün ardından Anchalee'nin büyük bir şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Anchalee'nin, telefondaki kişiye "Öldü mü? Öldü mü? Onu kafasından mı vurdun? Polis gelene kadar orada bekle. Hiçbir yere gitme." dediği duyuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.