Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!
Zihnimizi eriten özellikler yeni bir araştırma daha belli oldu.
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Zihnimizi eriten özellikler yeni bir araştırma daha belli oldu.
Zihin sağlığınızı koruyarak demanssız bir ömür geçirmenin sırrı bilimsel olarak kanıtlandı.
12 bin kişinin verilerini teker teker inceleyen araştırmacılar; bu 3 alışkanlık sayesinde demanssız yaşam süresini tam 13 yıl uzatabileceğinizi ortaya koydu.
Yeni bir araştırmaya göre, orta yaşta damar sağlığını korumak demanssız geçirilen yaşam süresini önemli ölçüde uzatabiliyor.
48 ile 68 yaşları arasında normal tansiyona sahip olmak, diyabet bulunmaması ve sigara kullanmamak, demanssız yaşam süresine ortalama 13 yıl eklenmesiyle ilişkilendirildi.
Araştırmacılar, 12 binden fazla kişinin verilerini inceleyerek diyabet, hipertansiyon ve sigara kullanımının demanssız yaşam süresi üzerindeki etkisini değerlendirdi.
Orta yaşta bu üç risk faktörünün tamamına sahip kişilerin demans geliştirme riskinin, hiçbir risk faktörü bulunmayanlara göre neredeyse üç kat fazla olduğu belirlendi.
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