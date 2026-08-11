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Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!

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Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!

Zihnimizi eriten özellikler yeni bir araştırma daha belli oldu.

#1
Foto - Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!

Zihin sağlığınızı koruyarak demanssız bir ömür geçirmenin sırrı bilimsel olarak kanıtlandı.

#2
Foto - Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!

12 bin kişinin verilerini teker teker inceleyen araştırmacılar; bu 3 alışkanlık sayesinde demanssız yaşam süresini tam 13 yıl uzatabileceğinizi ortaya koydu.

#3
Foto - Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!

Yeni bir araştırmaya göre, orta yaşta damar sağlığını korumak demanssız geçirilen yaşam süresini önemli ölçüde uzatabiliyor.

#4
Foto - Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!

48 ile 68 yaşları arasında normal tansiyona sahip olmak, diyabet bulunmaması ve sigara kullanmamak, demanssız yaşam süresine ortalama 13 yıl eklenmesiyle ilişkilendirildi.

#5
Foto - Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!

Araştırmacılar, 12 binden fazla kişinin verilerini inceleyerek diyabet, hipertansiyon ve sigara kullanımının demanssız yaşam süresi üzerindeki etkisini değerlendirdi.

#6
Foto - Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!

Orta yaşta bu üç risk faktörünün tamamına sahip kişilerin demans geliştirme riskinin, hiçbir risk faktörü bulunmayanlara göre neredeyse üç kat fazla olduğu belirlendi.

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