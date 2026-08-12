İzmir'de korkunç olay! Lösemi hastası oğlunu öldürüp intihar etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'in Urla ilçesinde 58 yaşındaki N.K., iddiaya göre 19 yaşındaki lösemi hastası oğlu B.K.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, B.K.'nin okula gitmemesi üzerine eve gelen servis görevlisinin durumu fark etmesiyle bulundu.
İzmir'in Urla ilçesinde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği trajik olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre olay, dün gece saat 22.30 sıralarında İskele Mahallesi 2090 Sokak'taki bir evde meydana geldi.
58 yaşındaki N.K., birlikte yaşadığı 19 yaşındaki lösemi hastası oğlu B.K.'yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Okula gitmeyince ortaya çıktı
Olay, sabah saatlerinde B.K.'nin eğitim gördüğü özel eğitim okuluna gitmemesi üzerine ortaya çıktı.
Okul servis görevlisi, B.K.'yi sokakta göremeyince kontrol etmek amacıyla eve gitti. Evin kapısının açık olduğunu fark eden görevli, komşularla birlikte içeri girdi.
Anne ile oğlunu hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler eve sevk edildi
İhbar üzerine adrese sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde anne N.K. ile oğlu B.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri evde ve çevresinde ayrıntılı inceleme başlatırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah da incelemeye alındı.
Eşini daha önce kaybetmişti
Emekli olduğu ve eşini daha önce kaybettiği öğrenilen N.K.'nin oğluyla birlikte yaşadığı belirtildi.
Olayın kesin nedeni henüz bilinmezken, anne ve oğlunun ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.