Düzce’de şebeke yenileniyor 50 yıl su sorunu yaşanmayacak

Bu proje tamamlandığında Düzce'de artık içme suyu sorunları inşallah yaşanmayacak. Su kaynağımızın alternatifi var, şebekede kullandığımız boruları en kaliteli malzemeden imal ediyoruz. Bundan daha mutluluk verici ne olabilir. Tek isteğimiz hemşehrilerimizin bu süreçte bize anlayış göstermesidir. Biz ne yapıyorsak Düzce'miz için yaparız" ifadelerini kullandı.