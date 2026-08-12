Düzce’de şebeke yenileniyor 50 yıl su sorunu yaşanmayacak
Düzce'nin gelecek 50 yıllık su problemini çözecek olan İçme Suyu Şebeke Yenileme projesi tüm hızıyla devam ederken, ekipler çalışmalar kapsamında 29 kilometrelik yeni hat döşediler.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Düzce'nin gelecek 50 yıllık su problemini çözecek olan İçme Suyu Şebeke Yenileme projesi tüm hızıyla devam ederken, ekipler çalışmalar kapsamında 29 kilometrelik yeni hat döşediler.
Düzce Belediyesi tarafından yürütülen İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi kapsamında ekipler şehrin dört farklı noktasında yeni hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Yaz dönemini geniş kapsamlı çalışma alanı ile en yüksek kapasitede değerlendiren ekipler, 29 kilometre hattın döşeme işlemini tamamladı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de büyük önem atfettiği ve yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında Yahyalar, Beyciler, Çamköy mahalleleri ile Beyköy mevkiinde ana boru döşeme çalışmaları devam ediyor.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, özellikle altyapıya yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğuna dikkat çekerek "Biz hiçbir zaman günlük çözümlerden taraf olmayız. Düzce'de altyapı sistemi çok eski, iki deprem görmüş artık ömrünü tamamlamış bir sistem. İlk işimiz bu yatırım için kaynak bulmak oldu.
İkincisi de artık hemşehrilerimizin bu şehirde su sorunu yaşamasını kabul edemezdik. En büyük sorun şebekenin eski oluşundan kaynaklanan basınç problemleri idi. Bunların hepsi artık tarihe karışacak. Gerçek belediyecilik altyapıdır, içme suyudur dedik. Biz sözümüzü tutarız, yapacağımız işi vakit kaybetmeden hayata geçiririz. Şehrimiz için ayırdığımız en büyük kaynağı toprağın altına gömüyoruz.
Bu proje tamamlandığında Düzce'de artık içme suyu sorunları inşallah yaşanmayacak. Su kaynağımızın alternatifi var, şebekede kullandığımız boruları en kaliteli malzemeden imal ediyoruz. Bundan daha mutluluk verici ne olabilir. Tek isteğimiz hemşehrilerimizin bu süreçte bize anlayış göstermesidir. Biz ne yapıyorsak Düzce'miz için yaparız" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23