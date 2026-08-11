Dünyanın farklı mutfaklarında ilginç lezzetlerden biri: Bu peynir herkesi şaşırtıyor
Yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen bu sıra dışı peynir herkesi şaşırtmaya devam ediyor..
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Yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen bu sıra dışı peynir herkesi şaşırtmaya devam ediyor..
İçindeki canlı larvalarla dünyanın en tartışmalı lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. Kimileri için eşsiz bir tat olan ürün, kimileri için ise yenmesi bile düşünülemeyecek kadar sıra dışı. Dünyanın farklı mutfaklarında ilginç lezzetler bulunurken, İtalya'nın Sardinya Adası'na özgü Casu Marzu bunların en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor.
Koyun sütünden yapılan pecorino peynirinden elde edilen Casu Marzu, içinde binlerce canlı larva bulunduğunda olgunlaşmasının en ileri seviyesine ulaştığı kabul edilen geleneksel bir ürün olarak biliniyor.
Casu Marzu'nun üretiminde peynirin üst kısmı açılarak Piophila casei türü peynir sineklerinin yumurta bırakmasına izin veriliyor.
Yumurtalardan çıkan larvalar, peynirin yapısını parçalayarak daha yumuşak ve sürülebilir bir kıvam oluşturuyor. Yerel geleneğe göre peynir, larvalar hâlâ canlı ve hareketliyken tüketiliyor. Bazı kişiler peyniri yemeden önce larvaları temizlemeyi tercih etse de, geleneksel yöntemi benimseyenler ürünü olduğu gibi tüketiyor.
Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği kuralları nedeniyle Casu Marzu'nun ticari satışı uzun yıllardır yasak durumda.
Yetkililer, canlı larvaların sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtirken, Sardinyalı üreticiler ise bu peynirin kültürel miraslarının önemli bir parçası olduğunu savunuyor. Bu nedenle peynir, çoğunlukla aile içinde veya yakın çevreye ikram edilmek üzere geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor.
Son yıllarda sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde Casu Marzu'nun ünü dünya genelinde hızla arttı. Kimileri bu peyniri eşsiz bir gastronomi deneyimi olarak görürken, kimileri ise içindeki canlı larvalar nedeniyle dünyanın en sıra dışı ve en tartışmalı yiyeceklerinden biri olarak değerlendiriyor. Sardinyalılar ise Casu Marzu'nun yalnızca bir peynir olmadığını, nesilden nesile aktarılan kültürel miraslarının önemli bir simgesi olduğunu vurguluyor.
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