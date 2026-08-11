Dünyanın farklı mutfaklarında ilginç lezzetlerden biri: Bu peynir herkesi şaşırtıyor

Son yıllarda sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde Casu Marzu'nun ünü dünya genelinde hızla arttı. Kimileri bu peyniri eşsiz bir gastronomi deneyimi olarak görürken, kimileri ise içindeki canlı larvalar nedeniyle dünyanın en sıra dışı ve en tartışmalı yiyeceklerinden biri olarak değerlendiriyor. Sardinyalılar ise Casu Marzu'nun yalnızca bir peynir olmadığını, nesilden nesile aktarılan kültürel miraslarının önemli bir simgesi olduğunu vurguluyor.