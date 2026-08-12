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Gündem Ali Karahasanoğlu'ndan İYİ Parti'ye sert soru: Şehit bacısına küfreden, “evet oyu” verir mi?
Gündem

Ali Karahasanoğlu'ndan İYİ Parti'ye sert soru: Şehit bacısına küfreden, “evet oyu” verir mi?

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Ali Karahasanoğlu'ndan İYİ Parti'ye sert soru: Şehit bacısına küfreden, "evet oyu" verir mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Şehit bacısına küfreden, ‘evet oyu’ verir mi?” başlıklı bugünkü yazısında Terörsüz Türkiye sürecini ve TBMM'deki kritik oylamayı değerlendirdi. Düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesine dikkat çeken Karahasanoğlu, İYİ Parti'nin tavrını Lütfü Türkkan üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı ve TBMM'de kabul edilen düzenlemeyi değerlendirdi.

Sürecin yaklaşık iki yıldır devam ettiğini hatırlatan Karahasanoğlu, sona yaklaşıldığını ancak henüz atılması gereken adımlar bulunduğunu belirtti. Provokasyon ve dış müdahale ihtimaline dikkat çeken Karahasanoğlu, bu nedenle sürecin dikkatli ve kapsamlı değerlendirmelerle yürütüldüğünü ifade etti.

Muhalefetin Erdoğan eleştirilerine cevap verdi

Karahasanoğlu, özellikle İYİ Parti çevrelerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci kendi siyasi geleceği için başlattığı yönünde eleştiriler geldiğini belirterek buna sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın daha önce muhalefet ittifaklarına rağmen seçimleri kazandığını hatırlatan Karahasanoğlu, Terörsüz Türkiye amacıyla atılan adımların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle ilişkilendirilmesine karşı çıktı.

CHP ve İYİ Parti'nin geçmiş seçimlerde HDP ile kurduğu ilişkilere de değinen Karahasanoğlu, muhalefetin bugünkü tutumuyla geçmişteki siyasi tercihleri arasında çelişki bulunduğunu savundu.

“Af kanunu değil”

Yazısının önemli bölümünü TBMM'de kabul edilen düzenlemeye ayıran Karahasanoğlu, kanunun bir “af kanunu” olmadığının altını çizdi.

Anayasa'nın 87'nci maddesine işaret eden Karahasanoğlu, genel ve özel af ilanı için TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gerektiğini hatırlattı.

Muhalefetin düzenlemeyi “erteleme görüntüsü verilmiş af kanunu” şeklinde göstermeye çalıştığını savunan Karahasanoğlu, kanunun aldığı oy sayısının bu tartışma açısından da önemli olduğunu belirtti.

467 oya dikkat çekti

TBMM'deki oylamanın sonucunu öne çıkaran Karahasanoğlu, düzenlemenin 467 oyla kabul edildiğini hatırlattı.

Karahasanoğlu, düzenlemenin af olduğu yönündeki bir tartışmanın gündeme getirilmesi halinde dahi, af için gereken nitelikli çoğunluğun üzerinde oy çıktığına dikkat çekerek, bu gerekçeyle Anayasa Mahkemesi üzerinden sonuç alma beklentisinin boşa çıktığını savundu.

Karahasanoğlu, yazısında şu ifadeyi kullandı:

“Terörün bitmesini istemeyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı.”

Geçmişteki pişmanlık yasalarını hatırlattı

Terör örgütü mensuplarına ilişkin geçmiş yıllardaki yasal düzenlemeleri de hatırlatan Karahasanoğlu, Türkiye'de daha önce farklı hükümetler döneminde pişmanlık yasalarının çıkarıldığını belirtti.

Bu düzenlemelerde bireysel olarak teslim olan terör örgütü mensuplarına ceza indirimi getirildiğini ifade eden Karahasanoğlu, bugün ise örgütün tamamının feshi ve silahların teslim edilmesi şartına bağlı bir sürecin yürütüldüğünü söyledi.

Karahasanoğlu, kasten öldürme suçu işleyenlerin kapsam dışında tutulduğunu belirterek mevcut düzenlemeye yönelik “teröristler affediliyor” eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Karahasanoğlu'ndan Lütfü Türkkan çıkışı

Karahasanoğlu'nun yazısındaki en sert eleştirilerden biri ise İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan üzerinden geldi.

İYİ Parti'nin bir taraftan şehit ailelerini savunduğunu söyleyerek düzenlemeye karşı çıktığını, diğer taraftan geçmişte Bingöl'de bir şehit yakınına küfrettiği gerekçesiyle tepki çeken Türkkan'ı 2023 seçimlerinde yeniden milletvekili adayı gösterdiğini hatırlatan Karahasanoğlu, İYİ Parti'ye şu soruyu yöneltti:

“Şehit ailelerini gerçekten savunuyor iseniz, şehidin bacısına küfreden Kocaeli milletvekiliniz Lütfü Türkkan’ı niye yeniden aday gösterdiniz?”

Karahasanoğlu ardından yazısının başlığına da taşıdığı çıkışını yaparak, “Ne bekleyecektik, Lütfü Türkkan ve arkadaşlarının, terörsüz Türkiye’ye ‘evet’ oyu vermesini mi?” diye sordu.

“Kazanan Türkiye olur”

Ali Karahasanoğlu yazısının sonunda PKK'nın silahlarını hızlı bir şekilde güvenlik güçlerine teslim etmesi ve sürecin tamamlanması temennisinde bulundu.

Terörün sona ermesinin Türkiye'nin kazancı olacağını belirten Karahasanoğlu yazısını, “Kazanan Türkiye olur. Kaybeden dış güçler ve onların içerdeki uzantıları olur” sözleriyle tamamladı.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

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Yorumlar

tek

bunuda yazın korkmayın buna oy veren ondan daqh zelildir onu niye hiç gündeme getirmiyorsunuz

Dertli

Meclisin yüzde 85 i evet demiş, daha neyini beğenmiyorsunuz Ali Bey..
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