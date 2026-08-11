Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! Kalp yenileyen doğal mucize: Bu sadece etki yapacak

Çalışma, kajuları diyetinize dahil etmenin "diğer kardiyometabolik faktörler üzerinde önemli bir etkisi olmaksızın sistolik ve diyastolik kan basıncının yanı sıra yüksekliği ve düşüklüğünün haşimoto veya şeker hastalığı gibi birçok soruna neden olan TG seviyelerini iyileştirebileceğini" söylüyor. Kajuların kendileri sağlıklı olsalar ve kan basıncını düşürmeye katkıda bulundukları kanıtlansa da, onları nasıl tükettiğinize bağlı olarak ters etki, yüksek tansiyon da olabilir.