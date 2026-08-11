Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! Kalp yenileyen doğal mucize: Bu sadece etki yapacak
Sadece bir avucu bile şifa kaynağı olarak gösterilen bu besin kaynağı ile ilgili tüm detaylara bakmanızda yarar var...
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Sadece bir avucu bile şifa kaynağı olarak gösterilen bu besin kaynağı ile ilgili tüm detaylara bakmanızda yarar var...
Kalp hastalıklarının giderek daha yaygın görülmesi sorunu, tüm dünyada kendini gösterirken uzmanlar, bu duruma karşı önlem almak için tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Özellikle bazı besinler, bu noktada öne çıkarken bir tür kuruyemiş, damarlardaki etkisiyle şaşırtıyor. İşte o besin.. .
Kaju, Güney Amerika ve Karayipler'e özgüdür, ancak dünyanın her yerinde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir.
Daha sağlıklı beslenmek isteyen birçok insan bitki bazlı ürünleri tercih ediyor ve kaju, birçok süt ürününe vegan bir alternatif olarak giderek daha popüler hale geliyor.
Bu kuruyemişler süt, krem peynir, krema, tereyağı ve hatta kaju yağı ve ahududulu smoothie haline getirilebilir.
Tüm bunlara ek olarak, kaju fıstığı, kalp sağlığını yenileyen kuruyemişler arasında bulunuyor ve kan basıncının düşmesine yol açabileceği çeşitli sağlık yararlarına sahiptir.
Uzman Valentina Duong, kan basıncının düşmesine yol açacak en kalp dostu faydaları görmek için çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor.
"Bunun kalp hastalığı riski üzerinde anlamlı bir etkisi var. Bu nedenle, kajuyu diyetinize düzenli olarak dahil etmek, uzun vadede kalbinizin korunmasına yardımcı olabilir."
Düşük tansiyon ve kaju tüketimi arasındaki ilişki, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan bir çalışmada ortaya kondu.
Çalışma, kan basıncı da dahil olmak üzere kalp sorunlarının, daha fazla çiğ kaju tüketmek gibi değişiklikler yapmak da dahil olmak üzere diyetteki ayarlamalarla kontrol edilebileceğini söylüyor.
Çalışma, kajuları diyetinize dahil etmenin "diğer kardiyometabolik faktörler üzerinde önemli bir etkisi olmaksızın sistolik ve diyastolik kan basıncının yanı sıra yüksekliği ve düşüklüğünün haşimoto veya şeker hastalığı gibi birçok soruna neden olan TG seviyelerini iyileştirebileceğini" söylüyor. Kajuların kendileri sağlıklı olsalar ve kan basıncını düşürmeye katkıda bulundukları kanıtlansa da, onları nasıl tükettiğinize bağlı olarak ters etki, yüksek tansiyon da olabilir.
Pek çok mağazada önceden paketlenmiş, tuzlanmış kaju bulunur ve Cleveland Clinic'ten yapılan bir araştırma, tuzdaki sodyumun fazladan su tutması ve kalbinize daha fazla stres binmesine neden olabileceğinden, aşırı tuzlu gıdaların tüketilmesini yüksek tansiyona bağladı. ve kan damarları, çalışmaya göre. Önceden paketlenmiş kaju kapları satın alırken, kan basıncınızı riske atabilecek hiçbir şey tüketmediğinizden emin olmak için tuz içeriğini kontrol ettiğinizden emin olun.
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