  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılmaz: Tek çocuklu haneler artıyor! Doğurganlık hızımız S.O.S veriyor! Kafayı çekip ormanı ateşe vermişti! Polatlı’da 250 dönümü yakan ayyaş tutuklandı Erzurum'da korkutan inşaat çökmesi! Beton dökümü sırasında göçük meydana geldi! Arap dünyasında bir ilk: İdamı kaldıran ilk Arap ülkesi Lübnan oldu Eski Şile Belediye başkanına iddianame! Kabadayı için 92 yıl hapis talebi İran ve Umman arasında kritik temas: Hürmüz'de düğüm çözülüyor İsrail’in Golan’daki işgaline destek vermişti Siyonist sevdalısı Kolombiya’ya öfke AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bu kardeşlik süreci gücümüze güç katacak Bosphorus Diplomasi Forumu, Bilal Erdoğan’ın katılımıyla başladı Yasakçı Ömer Faruk bu kez Terörsüz Türkiye’den rahatsız oldu! 'AYM’ye gidilmeli'
Dünya Aliyev’den Zengezur Koridoru açıklaması! Avrupa nefes alabilir
Dünya

Aliyev’den Zengezur Koridoru açıklaması! Avrupa nefes alabilir

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aliyev’den Zengezur Koridoru açıklaması! Avrupa nefes alabilir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru’nun kara ve demir yoluyla sınırlı kalmayacağını açıkladı. Koridordan fiber optik kablo ve elektrik hatlarının yanı sıra gelecekte petrol ve doğal gaz boru hatlarının da geçirilebileceğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu’na verdiği röportajda ülkesinin ana bölümü ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni birbirine bağlaması planlanan Zengezur Koridoru’nu değerlendirdi.

Nahçıvan’la doğrudan bağlantı kurulmasının uzun yıllardır hedeflendiğini söyleyen Aliyev, “Artık hedefimize çok yaklaştık” dedi.

“TRIPP PROJESİNİN UYGULANMASINA BAŞLANDI”

İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından imzalanan üçlü bildiride Zengezur Koridoru’na ilişkin hüküm bulunduğunu hatırlatan Aliyev, geçen 5 yılda Ermenistan’ın koridorun açılması için somut bir adım atmadığını savundu.

Aliyev, meselenin 8 Ağustos 2025’te Washington’da gerçekleştirilen zirvede çözüme kavuşturulduğunu belirterek, “TRIPP adını taşıyan bu projenin uygulanmasına artık başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

DEMİR YOLU GELECEK YIL SINIRA ULAŞACAK

Azerbaycan’ın İkinci Karabağ Savaşı’nın hemen ardından kara ve demir yollarını yeniden inşa etmeye başladığını anlatan Aliyev, Nahçıvan yönündeki altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Azerbaycan tarafındaki demir yolunun gelecek yıl Ermenistan sınırına ulaşacağını açıklayan Aliyev, Ermenistan bölümünün henüz hazır olmaması nedeniyle çalışmaların daha fazla hızlandırılmasına ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Aliyev, Zengezur Koridoru üzerinden yılda en az 15 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini kaydetti.

KORİDORA ENERJİ HATLARI DA EKLENECEK

Koridorun başlangıçta bir ulaşım güzergâhı olarak ele alındığını belirten Aliyev, projenin artık daha kapsamlı bir altyapı ağı olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Azerbaycan’ın ana bölümü ile Nahçıvan arasında Ermenistan üzerinden elektrik hattı kurulmasına yönelik projenin hazırlandığını aktaran Aliyev, işgalden kurtarılan Cebrayıl’da yüksek miktarda elektrik iletimi için büyük bir trafo merkezi inşa edildiğini söyledi.

Aliyev, Ermenistan topraklarında elektrik direklerinin kurulacağı noktaların Azerbaycanlı uzmanlar tarafından belirlendiğini, Erivan yönetiminden de gerekli adımları atmasını beklediklerini dile getirdi.

ERMENİSTAN’IN NÜKLEER SANTRALİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ermenistan’ın temel enerji kaynağının eski bir nükleer santral olduğunu belirten Aliyev, tesisin işletilmesinin Ermenistan’ın kontrolünde bulunmadığını ve santralin bölge için tehlike oluşturduğunu savundu.

Azerbaycan ve Türkiye’nin konuya ilişkin endişelerini uluslararası platformlarda gündeme getirdiğini hatırlatan Aliyev, santralin kapatılması durumunda Ermenistan’ın ciddi enerji sorunlarıyla karşılaşabileceğini ileri sürdü.

Ermenistan üzerinden Nahçıvan’a, oradan da Türkiye ve Avrupa’ya uzanacak enerji koridorunun olası bir kriz sırasında Ermenistan’ın enerji sistemini ayakta tutabileceğini ifade etti.

PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATLARI DA GEÇEBİLİR

Zengezur Koridoru’nun çok yönlü bir bağlantı hattına dönüşeceğini vurgulayan Aliyev, şunları söyledi:

“Bu proje sadece demir yolu ve kara bağlantısından oluşmayacak. Hatta buradan fiber optik kablo, ardından elektrik hatları, gelecekte ihtiyaç olması halinde petrol ve doğal gaz boru hatları da geçebilir. Dolayısıyla Zengezur Koridoru’na bugün daha geniş açıdan bakıyoruz.”

İran’a saldırı hesapları bozdu! ABD’nin petrol rezervleri dibi boyladı
İran’a saldırı hesapları bozdu! ABD’nin petrol rezervleri dibi boyladı

Gündem

İran’a saldırı hesapları bozdu! ABD’nin petrol rezervleri dibi boyladı

Gemiden petrol sızıyor
Gemiden petrol sızıyor

Dünya

Gemiden petrol sızıyor

Eğer gerçekleşirse Irak petrolünden para basacaklar
Eğer gerçekleşirse Irak petrolünden para basacaklar

Dünya

Eğer gerçekleşirse Irak petrolünden para basacaklar

Libya’da petrol için çatışma çıktı
Libya’da petrol için çatışma çıktı

Dünya

Libya’da petrol için çatışma çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23