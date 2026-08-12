D. Mehmet Doğan TYB İstanbul’da yâd edildi

Doğan’ın çok yönlü bir fikir ve kültür insanı olduğunu ifade eden Bıyıklı, onun eserleriyle zihin inşasında bulunduğu gibi, kurduğu ve gelişmesine öncülük ettiği müesseselerle de kültürel alanda inşa ve ihya faaliyetleri yürüttüğünü dile getirdi. Bıyıklı, Doğan’ın 77 yıllık ömrünü Türkçeye, millî kültüre ve Türkiye’nin düşünce hayatına adadığını belirterek, “Mehmet Doğan’ın hangi hizmetini anlatırsak anlatalım mutlaka bir yanı eksik kalacaktır. O, yazdığı eserlerin yanı sıra kurduğu müesseseler, yetişmesine katkıda bulunduğu insanlar ve başlattığı kültür faaliyetleriyle arkasında büyük bir miras bıraktı.” dedi.