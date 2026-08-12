D. Mehmet Doğan TYB İstanbul’da yâd edildi
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı, mütefekkir yazar D. Mehmet Doğan, TYB İstanbul Şubesi’nde düzenlenen özel programla yâd edildi.
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı, mütefekkir yazar D. Mehmet Doğan, TYB İstanbul Şubesi’nde düzenlenen özel programla yâd edildi.
Çok sayıda yazar, şair, akademisyen ve kültür insanının katıldığı programda, Doğan’ın düşünce dünyası, eserleri, Türkçeye ve kültür hayatına yaptığı katkılar ile Türkiye Yazarlar Birliği çatısı altında yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.
Programda konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, son yıllarda ilim ve kültür dünyasının önemli isimlerini kaybettiğini belirterek, D. Mehmet Doğan’ın geride doldurulması güç bir boşluk bıraktığını söyledi.
Doğan’ın çok yönlü bir fikir ve kültür insanı olduğunu ifade eden Bıyıklı, onun eserleriyle zihin inşasında bulunduğu gibi, kurduğu ve gelişmesine öncülük ettiği müesseselerle de kültürel alanda inşa ve ihya faaliyetleri yürüttüğünü dile getirdi. Bıyıklı, Doğan’ın 77 yıllık ömrünü Türkçeye, millî kültüre ve Türkiye’nin düşünce hayatına adadığını belirterek, “Mehmet Doğan’ın hangi hizmetini anlatırsak anlatalım mutlaka bir yanı eksik kalacaktır. O, yazdığı eserlerin yanı sıra kurduğu müesseseler, yetişmesine katkıda bulunduğu insanlar ve başlattığı kültür faaliyetleriyle arkasında büyük bir miras bıraktı.” dedi.
Türkiye Yazarlar Birliğinin Doğan’ın öncülüğünde kültür ve edebiyat dünyasının önemli kuruluşlarından biri haline geldiğini vurgulayan Bıyıklı, şöyle devam etti: “Mehmet Doğan, TYB’ye ruh ve istikamet kazandırdı. Türkiye Yazarlar Birliği onun kuşatıcı münevver tavrı sayesinde hiçbir zaman bir kliğin, hizbin veya dar bir çevrenin kuruluşu olmadı. Vatan, millet ve memleket derdi taşıyan farklı kesimlere kapısını açık tuttu. Zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen kültür alanındaki mücadelesinden vazgeçmedi.”
Doğan’ın kültürü bir milletin varlığını ve geleceğini belirleyen temel meselelerden biri olarak gördüğünü aktaran Bıyıklı, onun siyasette ve ekonomide elde edilen kazanımların güçlü bir kültürel altyapıyla desteklenmediği takdirde kalıcı olamayacağını yıllarca dile getirdiğini söyledi.
Doğan’ın fikirlerinin yanı sıra şahsiyetiyle de çevresine örnek olduğunu belirten Bıyıklı, onun Mehmet Akif Ersoy ve Nurettin Topçu’nun temsil ettiği ahlak ve sorumluluk anlayışını hayatında yaşatmaya gayret ettiğini kaydetti. Doğan’ın kültür ve edebiyat insanlarına gösterdiği vefaya dikkati çeken Bıyıklı, hasta yazarların ziyaret edilmesini, vefat eden kültür insanlarının cenazelerine katılmasını ve yakınlarının yalnız bırakılmamasını önemseyen bir vefa insanı olduğunu anlattı. Bıyıklı, “Onun derdi kazanmaktan ziyade kazandırmaktı. Nurettin Topçu’nun izinde, yaşama zevkini bir kenara bırakıp yaşatma aşkına gönül verdi. Mehmet Doğan, dil ve kimlik mücadelemizin kültür kahramanlarından biriydi. Ömrü boyunca Türkçenin, kültürümüzün ve medeniyet değerlerimizin nöbetini tuttu.” ifadelerini kullandı.
Doğan’ın yeni nesillerin yetişmesine de büyük önem verdiğini belirten Bıyıklı, genç yazarlara Türkçeye hâkim olmalarını, çok okumalarını ve dilin büyük eserleriyle bağ kurmalarını tavsiye ettiğini aktardı. Bıyıklı, Doğan’ın hazırladığı sözlükler, kaleme aldığı eserler, öncülük ettiği kurumlar ve Türk-İslam dünyasıyla kurduğu kültürel bağlarla milletin ortak değerlerinden biri haline geldiğini belirterek, “Bizim yetişmemizde, olgunlaşmamızda ve TYB ocağında pişmemizde Mehmet Doğan’ın rehberliğinin büyük payı vardır. Aziz hatırasını ve bıraktığı büyük kültür mirasını yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından katılımcılara yemek ikram edilmesiyle sona erdi.
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