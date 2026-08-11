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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

 

Bolat, Abbas'ı bugün Ankara'da, Etimesgut'taki yeni havalimanında karşıladıklarını belirtti. Abbas'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret ettiğini ifade eden Bolat, Türkiye ile Filistin arasındaki güçlü kardeşlik ve dayanışma bağlarının daha da güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Türkiye ile Filistin arasındaki siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerin çok daha ileri taşınmasının hedeflendiğini belirten Bolat, Filistin'in ve Filistin halkının hürriyeti, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tesis edilene kadar Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bolat, açıklamasını "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadeleriyle tamamladı.

 

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Bugünlerde bir şeyler oluyor. ABD - Trump Erdoğan Mekke anlaşması/ Filistin/Abbas/ Sonuçlar 2 / 3 ay içinde görülür
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