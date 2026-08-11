Canan Karatay duyurdu: Tiroit nodülleri kansere dönüşür lafına inanmayın! Kitle için bunu uygulayın...

Nodüllerin çok tehlikeli olmadığını belirten Canan Karatay, şöyle devam etti: "Tiroit nodüllerinin de en önemli sebeplerinden biri tabii ki vücutta bromür zehirlenmesidir, klorür zehirlenmesidir ve florür zehirlenmesidir. Aynı zamanda da çevresel bütün toksinler de vücudun normal işlevini bozduğu için orada nodüller meydana gelir. Nodüllerin meydana gelmesi çok tehlikeli değildir. Kistler de oluşabilir. İşte tiroit hormonlarına bakıyoruz. T3 T4 serbest T3 serbest T4 ve TSH dediğimiz tiroidi hormonunu uyaran hormonlara bakılabilir. Fakat esas bakılması gereken vücutta anti TPO dediğimiz ve anti tiroid globulini dediğimiz globulinlerdir.