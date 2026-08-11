Canan Karatay duyurdu: Tiroit nodülleri kansere dönüşür lafına inanmayın! Kitle için bunu uygulayın...
Canan Karatay'dan tiroit nodülleri ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.
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Canan Karatay'dan tiroit nodülleri ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.
Tiroit nodülleri hakkında ezber bozan açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, nodüllerin sanıldığı gibi tehlikeli olmadığını ve "kansere dönüşür" söylemlerine inanılmaması gerektiğini vurguladı. Çevresel toksinler ve iyot eksikliğinin nodül oluşumunu tetiklediğini belirten Karatay, ameliyat ve biyopsi uyarılarında bulunarak iyileşme sürecinin ipuçlarını paylaştı.
Prof. Dr. Canan Karatay, kamuoyunda endişe yaratan tiroit nodüllerine ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu. Nodüllerin çevresel toksinler, temizlik kimyasalları ve iyot eksikliği nedeniyle oluştuğunu belirten Karatay, bu durumun sanıldığı gibi büyük bir tehlike arz etmediğini vurguladı. "Nodüller kansere dönüşür" iddialarına inanılmaması gerektiğini ifade eden Karatay; ameliyat ve biyopsi konusunda uyarılarda bulunarak, doğru beslenme ve vücuttan ağır metallerin atılmasıyla nodüllerin zamanla kaybolabileceğini söyledi.
Karatay Sözü YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, tiroit nodülleri belirtileri, nedenleri ve tedavisi konularında merak edilen tüm soruları yanıtladı.
Tiroit nodüllerini tanımlayarak söze başlayan Karatay, şunları aktardı: "Tiroit nodülleri vücuda çevresel zehirlerin çevresel kimyasal zehirlerin girdiğini ve vücuttaki hücrelerin hücre düzeyinde normal çalışmadığını, fonksiyonlarını yapamadığını, hücrelerimizin sağlıklı oksijene erişemediği, hücrelerimizin sağlıklı fonksiyonlarını yapamadığı belirtisidir."
Nodüllerin çok tehlikeli olmadığını belirten Canan Karatay, şöyle devam etti: "Tiroit nodüllerinin de en önemli sebeplerinden biri tabii ki vücutta bromür zehirlenmesidir, klorür zehirlenmesidir ve florür zehirlenmesidir. Aynı zamanda da çevresel bütün toksinler de vücudun normal işlevini bozduğu için orada nodüller meydana gelir. Nodüllerin meydana gelmesi çok tehlikeli değildir. Kistler de oluşabilir. İşte tiroit hormonlarına bakıyoruz. T3 T4 serbest T3 serbest T4 ve TSH dediğimiz tiroidi hormonunu uyaran hormonlara bakılabilir. Fakat esas bakılması gereken vücutta anti TPO dediğimiz ve anti tiroid globulini dediğimiz globulinlerdir.
Anti TPO'su çok yüksek olanlarda vücut yani bütün vücutta hakikaten tiroid hormonları normal olsa dahi bir kronik inflamasyon yani bir kronik mücadele olduğunu gösterir. Anti TPO bakılması lazım. Maalesef hekimlerimiz tarafından çok bakılmıyor, araştırılmıyor. Yani bir T3 ve TSH bakmakla bu iş yeterli değil."
Tiroitle ilgili en önemli faktörleri açıklayan Karatay, nodüllerin kanserle ilişkilendirilmesi konusunda şunları söyledi: "Bromür zehirlenmesi, klorür zehirlenmesi, florür zehirlenmesi, perklorat zehirlenmesi, temizlik malzemelerinde bulunan bütün kimyasallar, pestisitlerde bu bulunan bütün zehirli maddeler vücuda girdiği zaman vücutta tiroidin ihtiyacı olan iyot kullanılamıyor. Tabii iyodu her zaman söyledik. İyot bütün hücrelerimizin ihtiyacıdır. Fakat tiroit hormonunda da işte T3'ün T3 iyottur, T4 iyottur. Bunların eksik olmasındandır. Vücuda girse dahi vücutta bromür varsa iyot tiroidde bağlanamıyor. Vücuda girse dahi iyot vücutta perklorat dediğimiz klorür, temizlik malzemesinde bulunan klorürler varsa bağlanamıyor. Bunlar üç zehir.
Bromür, klorür, florür, diş macununda bulunan florür ve sulara eklenen florürler vücuda girdiği zaman vücuttaki hiçbir hücre başta tiroit olmak üzere iyodu kullanamaz. İyodu kullanamayan tiroidde nodül de olur, kist de olur. Fakat tehlikeli değildir, korkmayın. Bu nodül ileride kansere dönüşür lafına inanmayın. Ve de korkmayın."
Tiroitlerin hormon salgıladığını anlatan Canan Karatay, şöyle devam etti: "Tiroid çok önemli bir bezemizdir. Hormon salgılar. Bunu vücuttan çıkartamayız. Mümkün olduğu kadar aldırmamamız lazım. Sağlıklı beslenmeyle vücuttan ağır metalleri atmayla, dengeli beslenmeyle, minerallerle, vitaminlerle sabredersek nodüller kayboluyor." Tiroit nodüllerinin tehlikeli olmadığını anlatan Dr. Karatay, şunlara dikkat çekti: "Tiroid nodüllerine biyopsi yapılması tehlikelidir. Bunu söylemek istiyorum. Korkmayın. Kendinize iyi bakın. Karatay prensiplerini uygulayın. Yavaş yavaş iyileşirsiniz. Yavaş yavaş nodüller kayboluyor. Bunu da bilin, inanın."
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