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Ekonomi SunExpress uçuş ağını genişletiyor
Ekonomi

SunExpress uçuş ağını genişletiyor

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SunExpress uçuş ağını genişletiyor

SunExpress, 2027 yaz sezonunda Dalaman’dan Avrupa’nın farklı noktalarına düzenlediği uçuşları artırarak bölgenin dış hat bağlantılarını güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni programla birlikte yolculara daha fazla direkt uçuş seçeneği sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hava yolu, Muğla'nın Dalaman ilçesinden Almanya'nın Hannover ve Leipzig şehirlerine ilk kez sefer düzenlerken, pek çok hatta da frekans artırıyor.

SunExpress, 2027 yaz sezonunda Dalaman'dan Almanya ve Avusturya’da 10 havalimanına haftada 28'e kadar sefer düzenleyecek.

Şirket, 1 Mayıs 2027’den itibaren Dalaman-Hannover hattında pazartesi ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez direkt sefer düzenleyecek. Ekim ayında başlayacak ve her cumartesi günü gerçekleşecek Dalaman–Leipzig direkt uçuşları, 30 Nisan 2027 itibarıyla yeniden başlayacak ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Yeni rotaların yanı sıra mevcut uçuşlarda frekans da artıran hava yolu, Dalaman-Düsseldorf seferlerini haftada 6'ya, Dalaman-Hamburg seferlerini ise 2'ye çıkarıyor. Ayrıca, Dalaman-Viyana uçuşları, 30 Nisan 2027 itibarıyla cuma günleri yeniden başlayacak.

Bu kapsamda 2027 yaz sezonunda Dalaman hattında Almanya'nın başkenti Berlin ve Almanya'nın Frankfurt, Köln/Bonn, Münih ve Stuttgart uçuşlarını sürdüren SunExpress, yeni ve artan direkt seferlerle Avrupa'dan Dalaman’a erişimi kolaylaştırırken bölge turizmine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

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