Yemen'de kan akmaya devam ediyor! Husiler askeri noktaları vurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen’deki İran destekli Husiler, Muha ve Marib’de bulunan askeri noktaları balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ileri sürdü. Saldırılarda onlarca kişinin öldüğü veya yaralandığı iddia edilirken, Suudi Arabistan’dan henüz açıklama gelmedi.
Husilere bağlı Askeri Sözcü Yahya Seri, Yemen’in güneybatısındaki Muha bölgesi ile ülkenin orta kesiminde yer alan Marib iline saldırılar düzenlediklerini açıkladı.
Seri, hedef alınan unsurların "Suudi Arabistan'a ait olduğunu" öne sürdü.
Saldırıların "hedeflerini tam isabetle vurduğunu" savunan Seri, aralarında Suudi Arabistan vatandaşlarının da bulunduğu "onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını" iddia etti.
Suudi Arabistan'dan Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Riyad yönetimi, Yemen'de askeri gücü bulunmadığını, rolünün meşru hükümete bağlı güçleri desteklemek ve sınırlarını güvence altına almakla sınırlı olduğunu belirtiyor.
Yemen'in çeşitli bölgelerinde son günlerde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.
İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
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