O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...
Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyulması neyi ifade ediyor, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi...
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Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyulması neyi ifade ediyor, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi...
İlk bakışta şaşırtıcı ve nedeni anlaşılamayan bu pratik yöntem, aslında evinizde görünmeyen ama önemli bir durumu kontrol etmenin en kolay yoludur. Saniyeler içinde kontrol edebileceğiniz bu yöntem sayesinde, yokluğunuzda evinizde neler olup bittiğini anlayabilir ve mutfağınızdaki gıdaların durumu hakkında kesin bir bilgiye sahip olabilirsiniz.
Tatile veya uzun bir seyahate çıkarken buzluğa bir bozuk para koymak, yokluğunuzda elektriklerin kesilip kesilmediğini anlamanın en pratik yoludur. Yiyeceklerinizin gıda güvenliğini riske atmadan tazeliğini koruyup korumadığını saniyeler içinde anlamanızı sağlayan bu yöntem, olası sağlık sorunlarının önüne geçiyor.
Bozuk para, dondurucuda görsel bir kontrol mekanizması görevi görür. Uzun süreli elektrik kesintilerinde buzluktaki gıdalar çözülebilir ve elektrikler tekrar geldiğinde yeniden donabilir. Bu durum dışarıdan bakıldığında fark edilmese de et, tavuk, balık ve hazır yemek gibi hassas gıdalarda bakteri üremesine yol açar. Bozuk para yöntemi, gıdaların görünüşüne aldanmadan buzlukta çözünme yaşanıp yaşanmadığını ortaya çıkarır.
Uygulama son derece basittir ve yalnızca birkaç adımdan oluşur: Küçük bir kaba veya bardağa su doldurun. Kabı dondurucuya koyarak suyun tamamen buz tutmasını sağlayın. Donan buz yüzeyinin tam üzerine bir bozuk para yerleştirin. Kabı dondurucunun orta ve dengeli bir bölümüne yerleştirin (Sıcaklık dalgalanmasının en çok yaşandığı kapak bölümlerinden kaçının). Seyahat dönüşünde paranın buz içindeki konumunu inceleyin.
Eve döndüğünüzde paranın bulunduğu seviye, dondurucunuzun yokluğunuzdaki durumunu özetler: Para en üstte duruyorsa: Buzlukta erime yaşanmamış, sıcaklık kararlı kalmıştır. Gıdalarınızı güvenle tüketebilirsiniz. Para ortada veya dipteyse: Buz tamamen veya büyük oranda erimiş, ardından tekrar donmuştur. Gıdaların çözünüp yeniden donduğu anlamına gelir; tüketim öncesinde dikkatli olunmalıdır.
Dondurucuyu Dolu Tutun: Dolu bir dondurucu, soğukluğu boş bir dondurucuya göre çok daha uzun süre muhafaza eder. Boş Alanları Değerlendirin: Boş kalan kısımlara su dolu şişeler yerleştirerek olası kesintilerde soğuk tutma süresini artırabilirsiniz. Hassas Gıdaları Kontrol Edin: Şüpheli durumlarda et ve süt ürünlerinde renk değişimi, kötü koku veya paket içinde sıvı birikmesi olup olmadığını mutlaka inceleyin.
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