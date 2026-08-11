  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi, sınırları aşan suç örgütlerinin peşinde! Bulgaristan ile mutabakat zaptı imzalandı Poşet çay tüketenler dikkat! Sağlığınız elden gidebilir Alevler park halindeki tırı küle çevirdi! YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor Üniversiteden büyük buluş! Klima kullanmadan havayı 7 derece serinleten duvar ürettiler Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! Kalp yenileyen doğal mucize: Bu sadece etki yapacak Bakan Çiftçi Bulgaristan’da temaslarda bulundu! Yeni nesil suç örgütleri terör örgütlerine dönüştü TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu Yunanistan'ın kalbi Atina'da felaket! Uçaklar ve helikopterler havalandı 20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...

Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyulması neyi ifade ediyor, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi...

#1
Foto - O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...

İlk bakışta şaşırtıcı ve nedeni anlaşılamayan bu pratik yöntem, aslında evinizde görünmeyen ama önemli bir durumu kontrol etmenin en kolay yoludur. Saniyeler içinde kontrol edebileceğiniz bu yöntem sayesinde, yokluğunuzda evinizde neler olup bittiğini anlayabilir ve mutfağınızdaki gıdaların durumu hakkında kesin bir bilgiye sahip olabilirsiniz.

#2
Foto - O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...

Tatile veya uzun bir seyahate çıkarken buzluğa bir bozuk para koymak, yokluğunuzda elektriklerin kesilip kesilmediğini anlamanın en pratik yoludur. Yiyeceklerinizin gıda güvenliğini riske atmadan tazeliğini koruyup korumadığını saniyeler içinde anlamanızı sağlayan bu yöntem, olası sağlık sorunlarının önüne geçiyor.

#3
Foto - O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...

Bozuk para, dondurucuda görsel bir kontrol mekanizması görevi görür. Uzun süreli elektrik kesintilerinde buzluktaki gıdalar çözülebilir ve elektrikler tekrar geldiğinde yeniden donabilir. Bu durum dışarıdan bakıldığında fark edilmese de et, tavuk, balık ve hazır yemek gibi hassas gıdalarda bakteri üremesine yol açar. Bozuk para yöntemi, gıdaların görünüşüne aldanmadan buzlukta çözünme yaşanıp yaşanmadığını ortaya çıkarır.

#4
Foto - O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...

Uygulama son derece basittir ve yalnızca birkaç adımdan oluşur: Küçük bir kaba veya bardağa su doldurun. Kabı dondurucuya koyarak suyun tamamen buz tutmasını sağlayın. Donan buz yüzeyinin tam üzerine bir bozuk para yerleştirin. Kabı dondurucunun orta ve dengeli bir bölümüne yerleştirin (Sıcaklık dalgalanmasının en çok yaşandığı kapak bölümlerinden kaçının). Seyahat dönüşünde paranın buz içindeki konumunu inceleyin.

#5
Foto - O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...

Eve döndüğünüzde paranın bulunduğu seviye, dondurucunuzun yokluğunuzdaki durumunu özetler: Para en üstte duruyorsa: Buzlukta erime yaşanmamış, sıcaklık kararlı kalmıştır. Gıdalarınızı güvenle tüketebilirsiniz. Para ortada veya dipteyse: Buz tamamen veya büyük oranda erimiş, ardından tekrar donmuştur. Gıdaların çözünüp yeniden donduğu anlamına gelir; tüketim öncesinde dikkatli olunmalıdır.

#6
Foto - O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...

Dondurucuyu Dolu Tutun: Dolu bir dondurucu, soğukluğu boş bir dondurucuya göre çok daha uzun süre muhafaza eder. Boş Alanları Değerlendirin: Boş kalan kısımlara su dolu şişeler yerleştirerek olası kesintilerde soğuk tutma süresini artırabilirsiniz. Hassas Gıdaları Kontrol Edin: Şüpheli durumlarda et ve süt ürünlerinde renk değişimi, kötü koku veya paket içinde sıvı birikmesi olup olmadığını mutlaka inceleyin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meclis kulisinde ittifak mı geliyor? Eski ortaklar ve Yeniden Refah lideri aynı masada toplandı!
Gündem

Meclis kulisinde ittifak mı geliyor? Eski ortaklar ve Yeniden Refah lideri aynı masada toplandı!

DEVA lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan TBMM kulisinde baş başa ve..
Eski milletvekili cinayeti canlı yayında itiraf etti!
Dünya

Eski milletvekili cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Tayland'da eski milletvekili Chalong Reawraeng'in, başkent Bangkok'ta eski bir polis yetkilisi ve yerel yönetici Thongchai Yenprasert'i sila..
Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel
Siyaset

Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel

‘Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ve şirketlerine ait y..
32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar
Gündem

32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla ilk derece mahkemesince 32 yıl 9 ay 22 gün hapis ce..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısı: Hepimizin menfaatine
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısı: Hepimizin menfaatine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güm..
Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na "harekete geçin" çağrısı
Gündem

Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na “harekete geçin” çağrısı

Türk aile, bir seccade nedeniyle çıkan tartışma yüzünden 5 buçuk aydır Suudi Arabistan’da mahsur kaldı. Hukuk sarmalının ortasına düşen Eski..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23