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Sağlık
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Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

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Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse uzman isimden bu konuda yapılması gerekenler hakkında açıklamalar geldi...

#1
Foto - Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Gözde Özçiftci Gürbuğa, restoratif diş tedavisi bölümünün temel amacının doğal diş dokusunu mümkün olduğunca koruyarak dişlerin estetik ve fonksiyonunu yeniden kazandırmak olduğunu söyledi.

#2
Foto - Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

Toplumda diş hekimine başvuruların önemli bir kısmını çürük, kırık dişler ve dolgu problemlerinin oluşturduğunu belirten Uzman Diş Tabibi Gözde Özçiftci Gürbuğa,

#3
Foto - Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

birçok kişinin hangi durumlarda Restoratif Diş Tedavisi bölümüne başvurması gerektiğini bilmediğini ifade etti. Gürbuğa her hastaya ağız yapısı ve ihtiyacına uygun bireysel tedavi planlaması yapıldığını belirterek;" Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilmesi, sıcak soğuk, tatlı veya ekşi gıdalara karşı hassasiyet oluşması, dişte kırık veya çatlak meydana gelmesi, eski dolgunun düşmesi yada kırılması, dolgu çevresinde yeniden çürük oluşması, ön dişlerde şekil veya renk bozuklukları, dişlerde aşınma veya madde kaybı görülmesi durumunda Restoratif diş tedavi bölümüne başvurabilirsiz" dedi.

#4
Foto - Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

"Amacımız dişi mümkün olduğunca ağızda tutmak"

#5
Foto - Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

Diş çürüklerinin erken dönemde tespit edildiğinde yalnızca dolgu tedavisiyle başarılı şekilde tedavi edilebileceğini ancak tedavi geciktirildiğinde çürüğün ilerleyerek dişin sinir dokusuna ulaşabildiğini ve daha kapsamlı işlemler gerekebileceğinin altını çizen Gürbuğa, ‘Diş tedavilerinde erken teşhis büyük önem taşımaktadır' dedi.

#6
Foto - Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

Diş çürüklerinin her zaman ağrı yapmayabileceğine de dikkat çeken Dt. Gürbuğa; "Vatandaşlarımız çoğu zaman dişi ağrımadığı sürece tedaviyi erteleyebiliyor.

#7
Foto - Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

Oysa birçok çürük başlangıç döneminde belirti vermeden ilerleyebilir. Düzenli diş hekimi kontrolleri sayesinde sorunlar erken dönemde tespit edilerek daha basit ve koruyucu tedavilerle çözülebilir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli fırçalama, diş ipi kullanımı, dengeli beslenme ve rutin diş hekimi kontrollerinin büyük önem taşır. Sağlıklı bir gülüş için şikâyet oluşmasını beklemeden düzenli kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

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