Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

birçok kişinin hangi durumlarda Restoratif Diş Tedavisi bölümüne başvurması gerektiğini bilmediğini ifade etti. Gürbuğa her hastaya ağız yapısı ve ihtiyacına uygun bireysel tedavi planlaması yapıldığını belirterek;" Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilmesi, sıcak soğuk, tatlı veya ekşi gıdalara karşı hassasiyet oluşması, dişte kırık veya çatlak meydana gelmesi, eski dolgunun düşmesi yada kırılması, dolgu çevresinde yeniden çürük oluşması, ön dişlerde şekil veya renk bozuklukları, dişlerde aşınma veya madde kaybı görülmesi durumunda Restoratif diş tedavi bölümüne başvurabilirsiz" dedi.