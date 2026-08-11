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Yaşam Yaz ortasında dağlar beyaza büründü
Yaşam

Yaz ortasında dağlar beyaza büründü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ardahan’da etkili olan dolu yağışı özellikle yüksek kesimlerde dikkat çekici manzaralar oluşturdu.

Ardahan’da yaz ortasında şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede yağan dolu, dağları beyaza bürürken ortaya adeta kış manzaralarını aratmayan görüntüler çıktı.

 

Yaz mevsiminin ortasında yaşanan dolu yağışı sonrası, yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtü dikkat çekti. Dolu tanelerinin dağ yamaçlarını kaplamasıyla bölge beyaz bir görünüme kavuştu.

 

Ortaya çıkan manzara, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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