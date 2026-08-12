Bilgisayar alacaklara kötü haber! Windows lisans zamlarıyla PC fiyatları uçuşa geçiyor!

Microsoft, Windows OEM lisans ücretlerini yüzde 7-10 artırdı. Donanım maliyetleriyle birlikte PC fiyatlarında yeni artışlar bekleniyor.

Bilgisayar fiyatlarını yukarı çeken donanım maliyetlerine bu kez Windows da eklendi. Microsoft, PC üreticilerinin kullandığı Windows OEM lisans ücretlerini temmuz ayından itibaren ortalama yüzde 7 ila yüzde 10 artırdı.

Bellek, SSD ve işlemci maliyetlerindeki yükselişle birlikte özellikle Tayvan pazarında bilgisayar fiyatlarının üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 5 daha artması bekleniyor.

Windows OEM lisans ücretleri %10’a kadar arttı

Microsoft, bilgisayar üreticilerinden aldığı Windows OEM lisans ücretlerinde her yıl fiyat düzenlemesi yapıyor. Önceki yıllarda artış çoğunlukla tek haneli oranlarda kalırken Temmuz 2026 itibarıyla ortalama artış yüzde 7 ila yüzde 10 seviyesine çıktı.

Bu ücret, mağazadan ayrı olarak satın alınan Windows lisansından farklı olarak üreticilerin yeni bilgisayarlara Windows’u önceden yükleyebilmek için ödediği lisans bedelini kapsıyor.

Windows OEM lisans maliyeti her bilgisayar için aynı değil. Lisans bedeli cihazdaki işlemcinin sınıfına bağlı olarak değişiyor. Core i3, Core i5 ve Core i7 gibi farklı işlemci sınıflarına sahip bilgisayarlarda Windows lisans maliyetleri de farklı seviyelerde belirleniyor. Daha üst sınıf işlemci kullanan sistemlerde işletim sistemi lisans maliyeti yükselirken son fiyat artışının cihazlara yansıması da modele göre değişiyor.

Yeni lisans ücretleri PC üreticilerinin mevcut ürün fiyatlarına yansımaya başladı. Ancak Windows tarafındaki yüzde 7 ila yüzde 10’luk artış, bilgisayarların doğrudan aynı oranda pahalanacağı anlamına gelmiyor.

OEM lisansı bir bilgisayarın toplam maliyetinin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor ve üreticilerin fiyatlandırması işlemci, bellek, depolama, ekran ve diğer bileşenlerin maliyetleriyle birlikte şekilleniyor.

PC üreticileri için asıl büyük maliyet artışı ise donanım tarafında yaşanıyor. 2025’in ikinci yarısından bu yana yapay zeka sunucularına yönelik yüksek talep; bellek, SSD ve işlemci gibi temel bileşenlerin tedarikini sıkıştırdı. Özellikle bellek fiyatlarındaki sert yükseliş, yeni bilgisayarların üretim maliyetindeki artışın büyük bölümünü oluşturuyor.

Tayvan’da ASUS ve Acer, üçüncü çeyrekte bilgisayar fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 veya tek haneli oranlarda yeniden artacağını açıkladı. ASUS’un Tayvan’daki bazı bilgisayarlarının fiyatları, Mayıs 2026 itibarıyla 2025’in dördüncü çeyreğine kıyasla kümülatif olarak yüzde 30’a yakın yükselmişti. Şirket üçüncü çeyrekte de fiyatlarda tek haneli bir artış öngörüyor.

Dolayısıyla söz konusu yüzde 5’lik yeni artış beklentisi doğrudan tüm dünyadaki bilgisayarlar için açıklanmış ortak bir zam oranı değil. Veriler Tayvan PC pazarını kapsıyor.

Windows OEM lisans maliyetleri ile bellek, SSD ve işlemci fiyatlarındaki yükseliş ise küresel PC üreticilerinin maliyetlerini etkileyen kalemler arasında bulunuyor.

Küresel PC pazarı da artan maliyetlerin etkisini görmeye başladı. 2026’nın ikinci çeyreğinde dünya genelindeki PC sevkiyatları yıllık yüzde 4 düşerek yaklaşık 65 milyon adede geriledi. Böylece 2025’in ilk çeyreğinde başlayan ve beş çeyrek boyunca devam eden büyüme serisi sona erdi.

Windows geçiş döngüsü ve yapay zeka özellikli bilgisayarlara yönelik kurumsal yenilemeler talebi desteklemeye devam ederken yüksek bellek ve diğer bileşen maliyetleri özellikle fiyat hassasiyeti yüksek tüketici segmentini baskılıyor.

Üreticiler artan maliyetler karşısında fiyat yükseltmenin yanı sıra giriş seviyesi yapılandırmaları azaltıyor ve daha yüksek kâr marjına sahip modelleri öne çıkarıyor.