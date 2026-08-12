Babu'l Mendeb'de gerilim tırmandı! Husiler ticari gemiyi füzelerle vurdu: 7 ölü, 11 yaralı

Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik Babu'l Mendeb Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçlerinden yapılan açıklamaya göre, Yemen'e ait "Tihame" adlı ticari gemi Husiler tarafından hedef alındı.

Saldırıda gemi mürettebatından 4 Pakistanlı ve 1 Endonezyalı olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kurtarma ekiplerini de İHA ile vurdular

Geminin vurulmasının ardından bölgeye sevk edilen Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik ekipleri, mürettebatı kurtarmak ve hasar gören gemiyi çekmek için çalışma başlattı.

Ancak açıklamaya göre Husiler bu kez kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri İHA ile hedef aldı.

İHA saldırısında 2 deniz kuvvetleri personeli hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Böylece gemi ve kurtarma ekiplerine yönelik saldırılarda can kaybı 7'ye, yaralı sayısı 11'e yükseldi.

Tihame'de yangın çıktı

Yemen Sahil Güvenlik Güçleri tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Tihame" adlı ticari geminin Husiler tarafından art arda füzelerle vurulduğu, saldırının ardından gemide yangın çıktığı ve ciddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.

İlk açıklamalarda 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Son açıklamayla birlikte bilanço güncellendi.

Sahil Güvenlik güçleri ile silahlı kuvvetlere bağlı kurtarma ekiplerinin ölü ve yaralıları tahliye ettiği, Pakistanlı ve Endonezyalı denizcilerin kurtarılması için operasyon düzenlendiği belirtildi.

Art arda 3 balistik füze fırlatıldı

Yemen Ulaştırma Bakanlığı ise saldırının ayrıntılarını açıklayarak, Husilerin "Tihame"yi Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyir halindeyken art arda 3 balistik füzeyle hedef aldığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin gemiye ulaşıp yaralıları tahliye etmeye çalıştığı sırada gemiye bir füzenin daha fırlatıldığı kaydedildi.

Bakanlık, saldırının kurtarma çalışmalarını engellemeyi amaçladığını belirterek yaşananları "terör suçu" olarak nitelendirdi.

Babu'l Mendeb'de deniz taşımacılığı tehlikede

Yemen Ulaştırma Bakanlığı, saldırının yalnızca tek bir gemiyi değil bölgedeki ticari deniz taşımacılığını da tehdit ettiğine dikkat çekti.

Husilerin hükümet kontrolündeki liman ve sivil tesislerin yanı sıra bu bölgelere giden ticari gemileri de hedef aldığı belirtilirken, saldırıların milyonlarca Yemenlinin gıda ve temel tüketim ürünlerine erişimini tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Uluslararası toplum ile deniz taşımacılığı alanındaki kurumlara harekete geçme çağrısı yapılarak Kızıldeniz, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde seyrüsefer özgürlüğünün ve gemi mürettebatlarının güvenliğinin sağlanması istendi.

Bölgede gerilim 20 Temmuz'dan bu yana artıyor

Ulusal Direniş Güçleri, Husilerin Yemen'in batı sahilindeki bölgeleri aynı gün içerisinde 10 füze ve 4 İHA ile hedef aldığını da bildirdi.

Babu'l Mendeb ve çevresinde 20 Temmuz'dan bu yana gerilim yükselirken Husiler, Suudi Arabistan bağlantılı gemilere yönelik "deniz ablukası" ilan etmişti.

Suudi Arabistan ise Babu'l Mendeb'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla ABD, Yemen, Kuveyt, Umman, Ürdün, Sudan, Fas, Maldivler, Bangladeş ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden oluşan savunma amaçlı deniz koalisyonu kurulduğunu açıklamıştı.