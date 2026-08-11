Erzurum'un tarihinden sofrasına uzanan festival yolculuğu başlıyor

Erzurum Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Erzurum”, Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi’nde “Hâne”, Çifte Minareli Medrese’de “Kadim İzler: Tezhip, Minyatür, Çini ve Seramiğin Zamansız Yolculuğu”, Erges Konağı’nda ise “Bir Akademisyenin Amatör Koleksiyonculuk Ruhu” sergileri ziyaretçilerle bir araya gelecek. Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü’nde ziyarete açılacak “Selçuklu’dan Günümüze Erzurum Hanımefendilerinin Zarafeti” sergisi de Anadolu Selçuklu döneminin süsleme anlayışından Erzurum’un geleneksel giyim kültürüne uzanan özel bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sunacak. Erzurum Müzesi’nde gerçekleştirilecek Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşatılan geleneksel sanat ve zanaatlar, 25 sanatçı ve zanaatkarın üretim süreçleri ve hikayeleri üzerinden izleyicilerle buluşacak. Festival boyunca tesbih, ehram, halı ve kilim dokuma, hüsn-i hat, ebru, tezhip, bağlama yapımı ve geleneksel kuyumculuk gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek atölyeler de ziyaretçilere geleneksel sanatları yakından tanıma fırsatı sunacak.