İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!
Boş kutuları saklama gibi farklı huyları olan insanlar olabilir...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Boş kutuları saklama gibi farklı huyları olan insanlar olabilir...
Evde boş bir elektronik eşya kutusu, hediyelik kağıt poşetler veya sağlam ambalajlar biriktirmek dışarıdan bakıldığında karmaşa ya da gereksiz bir bağımlılık gibi görünebilir. Ancak psikolojiye göre bu alışkanlık her zaman bir biriktirme hastalığına (istifçiliğe) işaret etmiyor. Çoğu durumda, başka bir durumun göstergesi.
İade süreçleri, taşınma, hediye verme veya ev içi düzenleme gibi ihtimaller nedeniyle "bir gün lazım olur" düşüncesi ağır basar. Bu durum tamamen önleyici bir mantıktan doğar. Kişi, henüz ortaya çıkmamış bir soruna karşı şimdiden çözüm üretmiş hisseder.
Paket veya poşet biriktirmek, risk hissini ve belirsizliği azaltma çabasıdır. Nesnelerin elinin altında olması kişiye hazırlıklı olma, kontrolü elinde tutma ve düzen hissi verir.
Bu davranış genellikle şu durumlarla kendini gösterir: Şık poşetleri ileride hediye vermek için saklamak. Taşınma ihtimaline karşı dayanıklı kolileri ayırmak. İhtiyaç anında evde hazır çözüm olduğunu bilip rahatlamak.
Her kutu saklayan kişi istifçi değildir. Bunları belirli bir amaçla saklamak ile kontrolsüzce biriktirmek arasında net bir fark vardır. Kişi sakladığı eşyaların nerede olduğunu biliyor, bir kısmını düzenli kullanıyor ve fazlalıkları rahatça elden çıkarabiliyorsa bu yalnızca pratik bir ev düzeni alışkanlığıdır. Kullanışlı bir kutuyu elden çıkarmak, gelecekteki bir fırsattan vazgeçmek gibi hissedilebilir. İleride o kutuya ihtiyaç duyulduğunda yaşanacak pişmanlık duygusu, atma eylemini zorlaştırır.
Ayrıca bazı kutular ve poşetler, alındığı günü veya özel bir hatırayı simgelediği için duygusal bir değer de kazanabilir. SAĞLIKLI BİR DÜZEN İÇİN 6 ALTIN KURAL Evde kutu veya poşet biriktirme alışkanlığında şu adımlara dikkat edilmelidir: Yalnızca temiz ve sağlam: Sadece yıpranmamış ve temiz ambalajları ayırın. Yerden tasarruf: Kutuları ve poşetleri katlayarak saklayın. Tek bir alan belirleyin: Ambalajlar için evin sadece bir noktasını (örneğin tek bir dolap veya raf) ayırın. Hasarlı olanları eleyin: Yırtık, kapaksız veya lekelenmiş olanları geri dönüşüme gönderin. Sınır koyun: Saklayacağınız maksimum adedi baştan belirleyin. Mevsimsel temizlik: Her mevsim geçişinde birikenleri gözden geçirin.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23