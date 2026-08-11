İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!

Ayrıca bazı kutular ve poşetler, alındığı günü veya özel bir hatırayı simgelediği için duygusal bir değer de kazanabilir. SAĞLIKLI BİR DÜZEN İÇİN 6 ALTIN KURAL Evde kutu veya poşet biriktirme alışkanlığında şu adımlara dikkat edilmelidir: Yalnızca temiz ve sağlam: Sadece yıpranmamış ve temiz ambalajları ayırın. Yerden tasarruf: Kutuları ve poşetleri katlayarak saklayın. Tek bir alan belirleyin: Ambalajlar için evin sadece bir noktasını (örneğin tek bir dolap veya raf) ayırın. Hasarlı olanları eleyin: Yırtık, kapaksız veya lekelenmiş olanları geri dönüşüme gönderin. Sınır koyun: Saklayacağınız maksimum adedi baştan belirleyin. Mevsimsel temizlik: Her mevsim geçişinde birikenleri gözden geçirin.