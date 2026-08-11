  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Depremden korkunç görüntüler: Teleferikte panik anları! Yunanistan en büyük dostunu kazıklamaya kalktı: Türkiye'ye karşı verilecek tanklar reddedildi İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı! İtalyan basınına göre işlem tamam! Fenerbahçe Lukaku'da mutlu sona ulaştı Akılalmaz bir detay belli oldu: Güneş tutulmasında 'imkânsız' hareket! Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu Serbest bölgelerden yeni rekor: 7 ayda 7,7 milyar dolarlık ihracat Kuaförden yürekleri ağızlara getiren şov: Yürüyen çekici üstünde saç traşı! Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu İstasyonun yolunu unutturuyor: İşte en az yakan 10 otomobil!
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!

Boş kutuları saklama gibi farklı huyları olan insanlar olabilir...

#1
Foto - İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!

Evde boş bir elektronik eşya kutusu, hediyelik kağıt poşetler veya sağlam ambalajlar biriktirmek dışarıdan bakıldığında karmaşa ya da gereksiz bir bağımlılık gibi görünebilir. Ancak psikolojiye göre bu alışkanlık her zaman bir biriktirme hastalığına (istifçiliğe) işaret etmiyor. Çoğu durumda, başka bir durumun göstergesi.

#2
Foto - İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!

İade süreçleri, taşınma, hediye verme veya ev içi düzenleme gibi ihtimaller nedeniyle "bir gün lazım olur" düşüncesi ağır basar. Bu durum tamamen önleyici bir mantıktan doğar. Kişi, henüz ortaya çıkmamış bir soruna karşı şimdiden çözüm üretmiş hisseder.

#3
Foto - İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!

Paket veya poşet biriktirmek, risk hissini ve belirsizliği azaltma çabasıdır. Nesnelerin elinin altında olması kişiye hazırlıklı olma, kontrolü elinde tutma ve düzen hissi verir.

#4
Foto - İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!

Bu davranış genellikle şu durumlarla kendini gösterir: Şık poşetleri ileride hediye vermek için saklamak. Taşınma ihtimaline karşı dayanıklı kolileri ayırmak. İhtiyaç anında evde hazır çözüm olduğunu bilip rahatlamak.

#5
Foto - İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!

Her kutu saklayan kişi istifçi değildir. Bunları belirli bir amaçla saklamak ile kontrolsüzce biriktirmek arasında net bir fark vardır. Kişi sakladığı eşyaların nerede olduğunu biliyor, bir kısmını düzenli kullanıyor ve fazlalıkları rahatça elden çıkarabiliyorsa bu yalnızca pratik bir ev düzeni alışkanlığıdır. Kullanışlı bir kutuyu elden çıkarmak, gelecekteki bir fırsattan vazgeçmek gibi hissedilebilir. İleride o kutuya ihtiyaç duyulduğunda yaşanacak pişmanlık duygusu, atma eylemini zorlaştırır.

#6
Foto - İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!

Ayrıca bazı kutular ve poşetler, alındığı günü veya özel bir hatırayı simgelediği için duygusal bir değer de kazanabilir. SAĞLIKLI BİR DÜZEN İÇİN 6 ALTIN KURAL Evde kutu veya poşet biriktirme alışkanlığında şu adımlara dikkat edilmelidir: Yalnızca temiz ve sağlam: Sadece yıpranmamış ve temiz ambalajları ayırın. Yerden tasarruf: Kutuları ve poşetleri katlayarak saklayın. Tek bir alan belirleyin: Ambalajlar için evin sadece bir noktasını (örneğin tek bir dolap veya raf) ayırın. Hasarlı olanları eleyin: Yırtık, kapaksız veya lekelenmiş olanları geri dönüşüme gönderin. Sınır koyun: Saklayacağınız maksimum adedi baştan belirleyin. Mevsimsel temizlik: Her mevsim geçişinde birikenleri gözden geçirin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı
Gündem

Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatlığı..
Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu
Gündem

Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesini bir süredir esir alan ve vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkk..
Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük
Gündem

Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük

Bingöl’de kahraman şehidimizin emaneti olan yakınana ağza alınmayacak küfürler savuran Kocaeli vekili Lütfü Türkkan'ı sahiplenen İYİ Parti, ..
Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı
Siyaset

Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı

Baba vasiyetiyle gün yüzüne çıkarılan Gemlik TV arşivinden tarihi görüntüler, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığ..
Gözler Meclis’e çevrildi! Tarihi oturum başladı
Gündem

Gözler Meclis’e çevrildi! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.
‘Şaka yaptık’ dediler, cezadan kurtulamadılar: İzinsiz fotoğraf, iki öğrenciye hapis getirdi
Gündem

‘Şaka yaptık’ dediler, cezadan kurtulamadılar: İzinsiz fotoğraf, iki öğrenciye hapis getirdi

Çanakkale'de bir üniversite öğrencisinin sosyal medya fotoğrafını izin almadan otobüs durağına yapıştıran iki genç, Yargıtay kararıyla hapis..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23