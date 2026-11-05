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Kadın - Aile Karadutlu gazoz, blenderda iyice döndürün: Rafa bakınca sebze ve meyve değil onu buluyorsunuz
Kadın - Aile

Karadutlu gazoz, blenderda iyice döndürün: Rafa bakınca sebze ve meyve değil onu buluyorsunuz

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Karadutlu gazoz, blenderda iyice döndürün: Rafa bakınca sebze ve meyve değil onu buluyorsunuz

Sebze ve meyve ve diğer gıda ile hazırlanan içecekler market raflarında yerini alırken "orman meyveleri" grubu içinde değerlendirilen karadutlu gazoz herkesin seçimleri arasında yer alıyor. Karadutlu gazoz, hem hazır şişelenmiş markalarca üretilen hem de taze karadutla evde kolayca yapılan ferahlatıcı bir içecektir

Karadutlu Gazoz Malzemeleri;

250 gr. karadut.
½ su bardağı su.
½ adet limon suyu.
1 Litre gazoz.
Buz.

Karadutların saplarını temizleyin.

Bir tencereye karadutları, limon suyunu, suyu alın ve dutlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Arından blenderla iyice parçalayın, süzün ve soğutun. Bir şişede gazoz ve karadutlu karışımı karıştırın ve dolapta soğutup, buzla beraber servis edin.

Not: Karadutlu soda yapmak için öncelikle taze karadutları su ile kaynatıp, suyunu çıkarmanız gerekiyor. Örnek olarak İngiliz tatlısı olarak bilinen crumble, un, şeker ve karadutlu harç ile hazırlanır. Ortalama 30-40 dakika içinde hazırlanan karadutlu crumble, vanilyalı dondurma eşliğinde tüketilir.

Hazır Markalar ve Seçenekler

Türkiye'de karadut aromalı gazoz veya gazlı içecek üreten popüler markalardan vardır ama siz bunu deneyin. 
Karadut; tatlılardan reçellere, dondurmadan şerbetlere kadar geniş bir lezzet yelpazesi sunar. Karadut, su ve şeker ile hazırlanan karadut şurubu, ise ferahlatıcı içeceklerden biridir. Ev yapımı doğal meyve suyu sevenler için de uygundur.

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