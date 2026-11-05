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Dünya Topal ördeği tiye aldılar! Trump komedi malzemesi oldu
Dünya

Topal ördeği tiye aldılar! Trump komedi malzemesi oldu

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Topal ördeği tiye aldılar! Trump komedi malzemesi oldu

ABD’de 3 Kasım’da yapılan ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıplar ve Başkan Donald Trump, ülkenin önde gelen komedyenlerinin programlarına konu oldu. Jimmy Kimmel, Trump için “topal ördek” ifadesini kullanırken, Jimmy Fallon da seçim sürecini ve Trump’ın açıklamalarını mizahına taşıdı.

ABD’de ara seçimlerin siyasi sonuçları televizyon programlarına da yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarının ardından karşı karşıya kaldığı siyasi tabloyu esprilerine taşıyan komedyenler, seçim gecesi ve sonrasındaki gelişmeleri siyasi mizah yoluyla ele aldı.

 

"Topal ördek” ifadesini kullandı

Jimmy Kimmel, programında, Trump'ı siyasi gücünü kaybetmeye başlayan ve görev süresinin sonuna yaklaşan başkanlar için kullanılan "topal ördek" (lame duck) ifadesiyle tanımladı.

Kimmel, seçim sonuçlarına ve Trump'ın siyasi açıdan yaşadığı zorluklara ilişkin esprilerinde popüler televizyon programlarına da göndermelerde bulundu.

 

Trump taklitleri damga vurdu

Jimmy Fallon da The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programında, Trump'ın seçim kampanyalarını, kamuoyuna yaptığı açıklamaları ve seçim vaatlerini mizahına konu etti. Fallon'ın Trump taklitleri de komedyenin programında öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

The Daily Show programıyla tanınan Jon Stewart ve Late Night with Seth Meyers programının sunucusu Seth Meyers da ABD siyasetindeki gelişmeleri hiciv yoluyla ele almayı sürdürdü.

 

ABD Başkanı Trump, daha önce Kimmel hakkında, "Bu kadar kötü iş çıkaran, komik olmayan ve yüzde 99 olumlu Demokrat çöpü yayınlayarak kanalı tehlikeye atan birini neden geri isterler ki?" demişti.

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Yorumlar

Recep Aydın. Sosyal Bilimci

Beyaz Saray'dan Komedi Kulübüne: Trump'ın Topal Ördek Sezonu Açıldı! Amerikan siyasetinde işler bazen öyle bir noktaya gelir ki, başkanlık koltuğunda oturan kişi bir anda ülkenin en büyük eğlence programlarının baş konuğu oluverir. Üstelik davetli olarak değil, esprilerin hedefi olarak! ABD Başkanı Donald Trump da son ara seçimlerin ardından tam olarak böyle bir manzarayla karşı karşıya kaldı. 3 Kasım'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıplar, Amerikan siyasetinde yeni bir tartışmanın kapısını aralarken, televizyon komedyenleri için de adeta bayram havası oluşturdu. Jimmy Kimmel Trump'a "topal ördek" benzetmesi yaparken, Jimmy Fallon da seçim sonuçlarını ve Trump'ın açıklamalarını mizahın malzemesi hâline getirdi. Anlaşılan o ki Trump, Beyaz Saray'da koltuğunu korusa da televizyon ekranlarında biraz zorlanacak. Çünkü Amerikan siyasetinde seçim kaybetmek başka, komedyenlerin eline düşmek bambaşka bir meseledir. Birincisinden sandıkta kurtulabilirsiniz ama ikincisinden kurtulmak için her akşam yeni bir açıklama yapmanız gerekir. Trump'ın da bu konuda pek yardımsever davrandığını söylemek mümkün! Bir zamanlar dünyanın dört bir yanına demokrasi dersi veren Amerika, şimdi kendi başkanının siyasi performansını komedi programlarında tartışıyor. Hani derler ya, insan başkasının gözündeki çöpü görür de kendi gözündeki merteği göremez. Washington yıllarca başka ülkelerin siyasetini eleştirdi, liderlerine demokrasi dersi verdi. Şimdi ise kendi başkanının seçim karnesi televizyon ekranlarında espri konusu oluyor. Elbette Amerikan siyasetinde "topal ördek" kavramı yeni değil. Görev süresinin sonuna yaklaşan veya siyasi gücü zayıflayan başkanlar için kullanılan bu ifade, aslında siyasi etkinin azalmasını anlatıyor. Fakat Trump söz konusu olunca işin mizah tarafı biraz daha renkleniyor. Çünkü kendisi siyasette sessiz kalmayı pek sevmeyen, gündemden düşmemek için adeta özel çaba harcayan bir isim. Şimdi insan merak ediyor: Acaba Trump, komedyenlerin kendisiyle dalga geçmesine mi daha çok kızıyor, yoksa seçim sonuçlarının bu şakalara malzeme vermesine mi? Belki de bir sonraki açıklamasında komedyenleri de seçim yenilgisinden sorumlu tutar. Hatta Jimmy Kimmel'i Demokratların gizli seçim danışmanı, Jimmy Fallon'u da Cumhuriyetçilerin moralini bozan dış güç ilan ederse hiç şaşırmamak gerekir! İşin şakası bir yana, demokrasinin en önemli özelliklerinden biri de iktidardaki kişilerin eleştirilebilmesi, hatta gerektiğinde mizahın konusu olabilmesidir. Bir ülkede başkanın bile hicvedilebilmesi, ifade özgürlüğünün önemli göstergelerinden biridir. Ancak aynı Amerika'nın, başka ülkelerdeki siyasi eleştirilere ve özgürlük tartışmalarına yaklaşımında da aynı hassasiyeti göstermesi beklenir. Sonuçta Trump bugün Beyaz Saray'da oturuyor olabilir ama komedyenlerin sahnesinde koltuk çoktan değişmiş görünüyor. Başkanlık koltuğu kendisinin, kahkaha kontrolü ise şimdilik komedyenlerin elinde! Demek ki siyasette bazen sandık insanı koltuğundan etmez ama mizah insanı koltuğunda rahat da oturtmaz. Trump'a tavsiyemiz şu: Beyaz Saray'da yeni açıklamalar yapmadan önce biraz komedi programı izlesin. Belki de ülkenin siyasi havasını anlamak için anketlerden daha faydalı olabilir!
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