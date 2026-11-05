Topal ördeği tiye aldılar! Trump komedi malzemesi oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD’de 3 Kasım’da yapılan ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıplar ve Başkan Donald Trump, ülkenin önde gelen komedyenlerinin programlarına konu oldu. Jimmy Kimmel, Trump için “topal ördek” ifadesini kullanırken, Jimmy Fallon da seçim sürecini ve Trump’ın açıklamalarını mizahına taşıdı.
ABD’de ara seçimlerin siyasi sonuçları televizyon programlarına da yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarının ardından karşı karşıya kaldığı siyasi tabloyu esprilerine taşıyan komedyenler, seçim gecesi ve sonrasındaki gelişmeleri siyasi mizah yoluyla ele aldı.
"Topal ördek” ifadesini kullandı
Jimmy Kimmel, programında, Trump'ı siyasi gücünü kaybetmeye başlayan ve görev süresinin sonuna yaklaşan başkanlar için kullanılan "topal ördek" (lame duck) ifadesiyle tanımladı.
Kimmel, seçim sonuçlarına ve Trump'ın siyasi açıdan yaşadığı zorluklara ilişkin esprilerinde popüler televizyon programlarına da göndermelerde bulundu.
Trump taklitleri damga vurdu
Jimmy Fallon da The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programında, Trump'ın seçim kampanyalarını, kamuoyuna yaptığı açıklamaları ve seçim vaatlerini mizahına konu etti. Fallon'ın Trump taklitleri de komedyenin programında öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.
The Daily Show programıyla tanınan Jon Stewart ve Late Night with Seth Meyers programının sunucusu Seth Meyers da ABD siyasetindeki gelişmeleri hiciv yoluyla ele almayı sürdürdü.
ABD Başkanı Trump, daha önce Kimmel hakkında, "Bu kadar kötü iş çıkaran, komik olmayan ve yüzde 99 olumlu Demokrat çöpü yayınlayarak kanalı tehlikeye atan birini neden geri isterler ki?" demişti.
Gündem
Selvi, Trump’ın seçimi neden kaybettiğini yazdı! “Seni Minap’taki masum çocukların ahı yıktı!”