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Gündem Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye taziye ziyareti
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Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye taziye ziyareti

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Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye taziye ziyareti

Alaattin Çakıcı, kız kardeşi vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı, kız kardeşi Serpil Bahçeli'yi kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Çakıcı, ziyareti X hesabından duyurdu.

Devlet Bahçeli ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşan Çakıcı, X hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sayın genel başkanımı bugün genel merkezde ziyaret ettim. Değerli ablamızın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerimi ilettim. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

 

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