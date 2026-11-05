Dost bildiğimiz söz konusu zencefil dost mu düşman mı? Hasta olunca hemen bunu yapıyoruz ama faydası yok mu?

Zencefil, içerdiği bazı bileşikler nedeniyle antiinflamatuvar özellikleriyle araştırılıyor. Kan damarlarının gevşemesine yardımcı olabileceği düşünülen bu bileşiklerin, kan basıncı üzerindeki olası etkilerde rol oynayabileceği belirtiliyor. Ancak zencefilin tansiyon üzerindeki etkisini kesin bir sonuç gibi değerlendirmemek gerekiyor. Bir besinin araştırmalarda olası yarar göstermesi, tek başına yüksek tansiyonu tedavi edebileceği anlamına gelmiyor. ARAŞTIRMADA TANSİYON DEĞERLERİ NE KADAR DEĞİŞTİ? 2019 yılında Phytotherapy Research dergisinde yayımlanan bir meta-analizde, zencefil takviyeleriyle ilgili altı randomize klinik araştırmanın sonuçları bir araya getirildi. Toplam 345 katılımcının verilerinin incelendiği analizde, zencefil takviyesi kullanımı sistolik ve diyastolik kan basıncındaki düşüşle ilişkilendirildi. Araştırmada bildirilen ortalama değişimler şöyleydi: Sistolik tansiyon: Yaklaşık 6,36 mmHg düşüş. Diyastolik tansiyon: Yaklaşık 2,12 mmHg düşüş. Bununla birlikte söz konusu düşüşler, tüm katılımcı gruplarında aynı şekilde görülmedi. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar özellikle yaş ortalaması 50 veya altında olan, günde en az 3 gram zencefil kullanan ve sekiz hafta ya da daha kısa süre takip edilen gruplarda ortaya çıktı.