Dost bildiğimiz söz konusu zencefil dost mu düşman mı? Hasta olunca hemen bunu yapıyoruz ama faydası yok mu?

Bu nedenle sonuçların ileri yaştaki kişiler için de aynı ölçüde geçerli olduğu söylenemiyor. Ayrıca araştırmalarda çoğunlukla takviye veya toz zencefil kullanıldığı için içeceğe eklenen küçük bir parça taze zencefilin aynı etkiyi sağlayacağı kanıtlanmış değil. ZENCEFİL GÜNLÜK BESLENMEYE NASIL EKLENEBİLİR? Zencefil, farklı yiyecek ve içeceklerle birlikte tüketilebiliyor. Günlük beslenmeye eklemek isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir: Zencefil çayı: Taze zencefil dilimlerini sıcak suda bekleterek hazırlanabilir. Smoothie: Meyve ve sebzelerle hazırlanan içeceklere az miktarda rendelenmiş zencefil eklenebilir. Yemekler: Sebzeli yemeklerde, çorbalarda ve tavada pişirilen tariflerde baharat olarak kullanılabilir. Salata sosları: Rendelenmiş zencefil, uygun malzemelerle hazırlanan soslara eklenebilir. Pancar suyu: Zencefil, pancar suyu gibi içeceklerle birlikte tüketilebilir. Zencefili yemeklerde baharat miktarında kullanmakla yoğun takviyeler almak aynı şey değil. Özellikle tansiyon üzerinde belirgin bir etki elde etmek amacıyla yüksek miktarda zencefil tüketmeye çalışmak doğru bir yaklaşım olmayabilir. TANSİYON İÇİN YALNIZCA ZENCEFİLE GÜVENMEYİN Kan basıncını kontrol altında tutmak için tek bir besine odaklanmak yerine genel beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Sebze, meyve, tam tahıl ve uygun protein kaynaklarını öne çıkaran; sodyum tüketimini sınırlayan DASH beslenme modeli, tansiyon yönetiminde araştırmalarla desteklenen yaklaşımlar arasında bulunuyor. Düzenli hareket etmek, yeterli uyumak ve stresle başa çıkmaya yardımcı alışkanlıklar geliştirmek de önem taşıyor.