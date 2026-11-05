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Yerel Çukurova Havalimanı’nda uluslararası firara darbe! Siber dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!
Yerel

Çukurova Havalimanı’nda uluslararası firara darbe! Siber dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!

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Çukurova Havalimanı’nda uluslararası firara darbe! Siber dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!

Tarsus’taki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Kuş uçurtmayan polis ekipleri, Interpol tarafından aranan R.H.K. isimli şahsı UYAP sorgusunda tespit ederek yakaladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan havalimanında Interpol tarafından aranan hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı çalışmalar sırasında R.H.K.'nin UYAP sorgulamasında Interpol-Europol Daire Başkanlığınca arandığı tespit edildi. Yapılan detaylı inceleme de şahsın "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 9 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 TL para cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan R.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından gerekli işlemleri yapılan şahıs, Tarsus Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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