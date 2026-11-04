Soysuz lafını üzerine alıp öfkelenmişti! Mahkeme, Şevki Yılmaz’ı tehdit eden ırkçı Ümit ile aynı fikirde çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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‘Osmanlı’yı bu topraklardan süren soysuzları lanetliyorum’ diyen Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ı ‘Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum’ sözü üzerine sosyal medyada hesabından “Şevki, umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun, soysuzun kim olduğunu gösteririm” diye tehdit eden Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yargılandığı tehdit davasında karar çıktı. Mahkeme Özdağ’ın sözlerinin tehdit içermediğine kanaat getirerek Özdağ hakkında beraat kararı verdi.
Eski Refah Partisi Milletvekili ve Akit Gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, 2024 yılında Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’da düzenlenen düğününde yaptığı konuşmada, “Osmanlı’yı bu topraklardan süren soysuzları lanetliyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Yılmaz’ın sözlerine sosyal medya hesabından karşılık veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Yılmaz’ı “Şevki, umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun, soysuzun kim olduğunu gösteririm” diye tehdit etmişti. Özdağ’ın paylaşımının ardından Yılmaz’ın şikayeti üzerine hakkında ‘tehdit’ suçlamasıyla dava açılmıştı.
MAHKEME DE ÖZDAĞ İLE AYNI FİKİRDE
Kocaeli 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5’inci duruşmasında Özdağ savunma yaptı. Duruşmada sözlerinin tehdit içermediğini iddia den Özdağ ile aynı fikirdeki mahkeme heyeti sözlerin tehdit içermediğine kanaat getirerek beraat kararı verdi.