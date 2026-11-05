Büyük bir servet kazanıyor: Kendi işinin patronu oldu! Şimdi ayda 10 tona yakın üretiyor

Turgut, 2023 yılında istiridye mantarı üretimine yönelerek ayda 10 ton kapasiteye ulaştı. "MÜŞTERİLERİM MANTARLARIMIN KALİTESİNİ ÇOK BEĞENİYOR" Elif Turgut, AA muhabirine, farklı yüksekokulların Sosyal Güvenlik ile Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümlerinden mezun olduğunu, mantar üretimi için Tarım Teknolojisi Bölümü'nü bitirdiğini ve ardından halk eğitimi merkezinden yetiştiricilik belgesi aldığını söyledi. Yaklaşık 9 yıl önce başladığı mantar üretimini 200 metrekarelik kapalı alanda başarıyla sürdürdüğünü belirten Turgut, "Kırsal bölgede olduğum için çalıştıracak işçi veya yardımcı bulamıyordum. Çok fazla işçilik istemediği için istiridye mantarını tercih ettim. Aylık 5 ila 10 ton arasında üretim sağlıyorum. Kayseri merkezine ve farklı illere de gönderim yapıyoruz. Geçen yıl Gümüşhane, Kırşehir, Aksaray, Ankara ve Nevşehir'e gönderdim. İstiridye mantarını özellikle oteller tercih ediyor. Çok sevilen bir lezzet." diye konuştu.