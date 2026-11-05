  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu Kadın burnunun neredeyse tamamını kaybetti: Hangi ülkeden geldiği belli oldu.. İşte şok eden o detay Milyonlarca vatandaş merak ediyor: İncir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak? Güney Kore'nin güzellik ürünleri Türkiye’de: Cilt dengesini koruyan en çok kullan cilt bakım rutini Büyük bir servet kazanıyor: Kendi işinin patronu oldu! Şimdi ayda 10 tona yakın üretiyor Satışlar patladı... Müthiş süs bitkisi kasımpatı: Yüzde 50'ye yakın satışa ulaşıldı SGK Uzmanı İsa Karakaş ifşa etti: En düşük emekli maaşı için kritik hesap! Kulislerdeki o rakam milyonların kaderini değiştirecek Milyonların gözü kulağı Ankara'da! Emekli ve memur zammı için kulisler alev alev! Aliağa'da dehşet anları! Hemzemin geçitte ambulansa tren çarptı!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Büyük bir servet kazanıyor: Kendi işinin patronu oldu! Şimdi ayda 10 tona yakın üretiyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Büyük bir servet kazanıyor: Kendi işinin patronu oldu! Şimdi ayda 10 tona yakın üretiyor

Kayseri'de Elif Turgut, mantar yetiştiriciliğinde büyük bir servet kazanıyor. İstiridye mantarı üretimine yönelerek ayda 10 ton kapasiteye ulaşan genç kadın girişimci, ürettiği mantarları Türkiye'nin dört bir yanındaki otellere ve kentlere gönderiyor.

#1
Foto - Büyük bir servet kazanıyor: Kendi işinin patronu oldu! Şimdi ayda 10 tona yakın üretiyor

Kendi işini kurmak isteyenler Elif Turgut'un hikâyesi Kayseri'den.

#2
Foto - Büyük bir servet kazanıyor: Kendi işinin patronu oldu! Şimdi ayda 10 tona yakın üretiyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Elif Turgut, 30 bin lira hibe ile başladığı girişimcilik serüveninde ayda 10 ton istiridye mantarı üreten tesisin sahibi oldu. Ürettiği mantarlara çevre illerden ve otellerden yoğun talep geliyor. İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Taşçı Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Turgut, muhasebeci olarak çalıştığı iş yerinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 2017 yılında kendi işini yapmaya karar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaptığı başvuru sonucu "genç girişimci" olarak kültür mantarı yetiştiriciliği için 30 bin lira hibe alan Turgut, zaman ve fazla emek isteyen kültür mantarı yetiştiriciliğini sonradan işçi bulamadığı için bırakmak zorunda kaldı.

#3
Foto - Büyük bir servet kazanıyor: Kendi işinin patronu oldu! Şimdi ayda 10 tona yakın üretiyor

Turgut, 2023 yılında istiridye mantarı üretimine yönelerek ayda 10 ton kapasiteye ulaştı. "MÜŞTERİLERİM MANTARLARIMIN KALİTESİNİ ÇOK BEĞENİYOR" Elif Turgut, AA muhabirine, farklı yüksekokulların Sosyal Güvenlik ile Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümlerinden mezun olduğunu, mantar üretimi için Tarım Teknolojisi Bölümü'nü bitirdiğini ve ardından halk eğitimi merkezinden yetiştiricilik belgesi aldığını söyledi. Yaklaşık 9 yıl önce başladığı mantar üretimini 200 metrekarelik kapalı alanda başarıyla sürdürdüğünü belirten Turgut, "Kırsal bölgede olduğum için çalıştıracak işçi veya yardımcı bulamıyordum. Çok fazla işçilik istemediği için istiridye mantarını tercih ettim. Aylık 5 ila 10 ton arasında üretim sağlıyorum. Kayseri merkezine ve farklı illere de gönderim yapıyoruz. Geçen yıl Gümüşhane, Kırşehir, Aksaray, Ankara ve Nevşehir'e gönderdim. İstiridye mantarını özellikle oteller tercih ediyor. Çok sevilen bir lezzet." diye konuştu.

#4
Foto - Büyük bir servet kazanıyor: Kendi işinin patronu oldu! Şimdi ayda 10 tona yakın üretiyor

FİYATLAR MANTARA GÖRE DEĞİŞİYOR Turgut, mantar üretiminde bu kadar ilerleyebileceğini düşünmediğini anlatarak, şunları kaydetti: "Müşterilerim mantarlarımın kalitesini çok beğeniyor. Toptan ve perakende fiyatları biraz değişiklik gösteriyor ama ortalama Kayseri civarında 170-180 lira olarak belirlendi. Fiyatlar, mantarın kalitesine ve sınıfına bağlı değişiklik gösterebiliyor. Klima, havalandırma, ayrıca karbondioksit ve nem ölçen cihazlar kullanıyoruz. Otomasyon sistemi kullananlar da var. Ben de inşallah ilerleyen vakitlerde bu sisteme geçmek istiyorum." Yapay Zeka Destekli Kodlama Ön Lisans Programı'nda öğrenim görmeye devam eden Turgut, mantar üretimini özellikle iş yapmak isteyen kadınlara tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı
Gündem

Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı

Eskişehir’de yolda bulduğu iki Türk bayrağını güvenli şekilde koruma altına alan trafik polisi Osman Özbakır, başarı belgesiyle ödüllendiril..
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Gündem

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarıgül ailesine ve CHP bağlantılı karanlık finans çarkına yöne..
FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam!
Gündem

FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam!

FETÖ'nün eski Herkül sitesi editörü Osman Şimşek, Enes Kanter'e sosyal medya üzerinden sert sözlerle yüklendi. Kanter'in siyasi faaliyetleri..
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Gündem

Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni

Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde gerçekleşen vefatına ilişkin Adli Tıp Kurumu ra..
Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Tarçınlı kahve nedir?
Kadın - Aile

Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Tarçınlı kahve nedir?

Kahve güzel kokusu ve muhteşem tadıyla çoğumuzun vazgeçilmezi. Sosyal medyada yayılan "Perşembe ritüeli" sonrası her hafta binlerce kişi kah..
Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi
Gündem

Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi

Fon soruşturması kapsamında başta Bakan Ömer Bolat olmak üzere bazı bakanlar hakkında iftiralarda bulunan Cumhuriyet yazarları İsmail Saymaz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23