Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke, 5,70 milyon kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 171 bin 840 kişi arttı. Böylece Rusya’nın Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler içindeki payı yüzde 13,29’dan yüzde 13,92’ye yükseldi. Rusya’yı 5,17 milyon ziyaretçiyle Almanya izledi. Birleşik Krallık ise 3,20 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Böylece yılın ilk dokuz ayında bu üç ülkeden Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin toplam sayısı 14,06 milyona ulaştı. Türkiye, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 23 milyon 374 bin ziyaretçi ağırladı. Yılın üçüncü çeyreğinde turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı. Ocak-eylül döneminde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttı. Bu dönemde ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 10,34 gece oldu. Tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükselirken yabancı ziyaretçilerde bu rakam 119,9 dolar olarak kaydedildi.