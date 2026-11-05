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Gündem İstanbul'a suikast için geldiler! Hücre evine baskında korkunç plan ortaya çıktı
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İstanbul'a suikast için geldiler! Hücre evine baskında korkunç plan ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
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İstanbul'a suikast için geldiler! Hücre evine baskında korkunç plan ortaya çıktı

İstanbul'da bir iş insanına suikast düzenlemek amacıyla şehir dışından geldikleri belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kağıthane'deki hücre evine yapılan baskında AK-47 uzun namlulu tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin kabarık suç dosyaları dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen olaylara ilişkin yürüttükleri çalışmalar sırasında dikkat çekici bilgilere ulaştı.

Polis ekipleri, şehir dışından İstanbul'a gelen ve bir iş insanına yönelik suikast hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelilerin kaldığı hücre evini tespit etti.

HÜCRE EVİNE BASKIN! 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

3 Kasım'da Kağıthane'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda AK-47 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Yakalanan şüpheliler hakkında yapılan incelemede dikkat çekici bilgilere ulaşıldı.

B.A.'nın aranma kaydının bulunduğu, S.D.'nin ise 4 ayrı aranma kaydıyla birlikte 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay, A.E.'nin ise 4 aranma kaydı ve 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca A.E.'nin 31 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

SUİKASTIN HEDEFİNDE BİR İŞ İNSANI VARDI

Polisin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin hedefinde İstanbul'da bulunan bir iş insanının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin kim tarafından yönlendirildiği ve suikast hazırlığının arkasındaki bağlantılara ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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