Bakan Şimşek’ten fon ve enerji açıklaması
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldı, 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı" açıklamasını yaptı.
Bakan Şimşek: "Enerji fiyatlarındaki düşüş ve dış talepteki toparlanma ile 2027 yılında cari açığın milli gelire oranının savaş öncesi seviyesine gerileyeceğini bekliyoruz".