  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kent uzlaşısında çatlak büyüyor! İstanbul'da sandalyeler el değiştiriyor Kim kimi destekleyecek? 5 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Kasım 2017: Ali Küçük'ün vefatı (İlahiyatçı, Vaiz, Müfessir) Trump ve Netanyahu'nun fotoğraflarını yaktılar Sebze ve meyve fiyatlarını uçuranlara kötü haber! Hapis cezası geliyor Şişirilmiş not devri kapandı! ‘Ortak yazılı’ sınav dönemi Almanya'dan Türkiye'ye vize müjdesi! Beyaz Saray’dan seçim yenilgisi sonrası mesaj: Trump mücadeleyi bırakmayacak Mekke Anlaşması’nın ilk maddesi kabul edildi! CHP anlaşmaya destek verdi Yemen ordusu ilerliyor! Husilere ağır darbe
Gündem Bakan Şimşek’ten fon ve enerji açıklaması
Gündem

Bakan Şimşek’ten fon ve enerji açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Şimşek’ten fon ve enerji açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldı, 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: "Enerji fiyatlarındaki düşüş ve dış talepteki toparlanma ile 2027 yılında cari açığın milli gelire oranının savaş öncesi seviyesine gerileyeceğini bekliyoruz".

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

B.paşalı

Maliye bakanı şimşek Parasını üç beş ayda beş on kat artırmak için fon a yatıranlara bu kadar önem veriyorsunuz acaba. Ticaret yapanların vergi ve diğer giderlerle içinden geçiyorsunuz. Foncular a bu kıymet neden. Siz ve ekibiniz faiz fon başka bir şey bilmez misiniz. Göreve geldiğiniz günden bu güne kadar faiz fon ve vergi zamı dışında hiç bir icraatını yok. Allah aşkına o makamdan kalkın. Bu ülke için sizden ve bürokratlarınızdan daha iyi hizmet edecek Vatan evlatları var.

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Ekonomide Güvence ve Dönüşüm: Bakan Şimşek’ten Fon Ödemeleri ve Enerji Hamlesi Türkiye ekonomisinde şeffaflık, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda atılan adımlar kararlılıkla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin hem geçmişten gelen yükleri temizleme hem de geleceğe yönelik stratejik yatırımları fonlama konusundaki kararlılığını yeni açıklamalarıyla bir kez daha ortaya koydu. Bakan Şimşek’in tasfiyedeki fonlara yönelik net verileri ve enerji sektöründeki dönüşüm vurgusu, piyasalara güven veren iki önemli sütunu temsil ediyor. Finansal Güvenin Göstergesi: 130 Milyar Liralık Fon Ödemesi Bakan Şimşek’in paylaştığı verilere göre, tasfiyedeki fonlarda yer alan 614 bin 874 hesaba toplamda 130,2 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Daha da önemlisi, bu süreçte mağduriyetlerin giderildiğinin en somut kanıtı olarak 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını geri aldı. Bu tablo, sadece bir borç ödeme ya da tasfiye süreci değil, aynı zamanda Türk finans sistemine olan güvenin yeniden tahkim edilmesidir. Geçmiş dönemlerin karmaşık mali yapılarından kalan ve vatandaşın sırtında yük olan bu düğümlerin çözülmesi, devletin taahhütlerine olan sadakatini ve bireysel yatırımcıyı koruma refleksini göstermektedir. 130 milyar lirayı aşan bu likidite çıkışının, hak sahiplerine ulaşarak sisteme yeniden kazandırılması, iç piyasadaki ekonomik dinamizm açısından da koruyucu bir kalkan işlevi görmektedir. Geleceğin Anahtarı: Enerjide Yapısal Dönüşüm Bakan Şimşek’in açıklamalarının bir diğer kritik bacağını ise enerji sektörü oluşturuyor. Türkiye’nin makroekonomik dengelerindeki en büyük yapısal açıkların başında gelen enerji ithalatı, cari açığın da temel tetikleyicisidir. Şimşek’in enerji vurgusu, bu bağımlılığı azaltmaya yönelik kararlı politikalara işaret ediyor. Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların finansal olarak desteklenmesi, enflasyonla mücadelenin de gizli kahramanlarındandır. Yerli ve yeşil enerjiye ayrılan fonlar, orta ve uzun vadede sanayicinin üretim maliyetlerini düşürecek, Türkiye’nin küresel karbon vergileri ve yeşil mutabakat süreçlerine uyumunu hızlandıracaktır. Bakanlığın bu alandaki finansal enstrümanları çeşitlendirme ve uluslararası fonları Türkiye’ye çekme stratejisi, büyümenin sürdürülebilir bir zemine oturmasını hedefliyor. Sonuç: Dengeli ve Kararlı Bir Büyüme Perspektifi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son açıklamaları, ekonomi yönetiminin iki yönlü vizyonunu özetliyor: Bir yanda geçmişin mali yüklerini tasfiye ederek vatandaşına ve yatırımcısına güven veren bir devlet; diğer yanda enerjide dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen vizyoner bir gelecek planlaması. Mali disiplinden taviz vermeden, kaynakların doğru ve verimli alanlara kanalize edilmesi, Türkiye'nin küresel ekonomideki rekabet gücünü artırmaya devam edecektir. Fon ödemeleriyle sağlanan toplumsal memnuniyet ve enerjide atılan stratejik adımlar, makro finansal istikrarın kalıcı hale gelmesinde önemli birer kilometre taşıdır. Dostlarım su fonların nasıl ödendiğine dair, kafalardaki soru işaretlerini giderecek açıklama: Bakan Şimşek'in bahsettiği tasfiyedeki fon ödemeleri doğrudan bütçeden (yani vergilerimizle oluşan Hazineden) karşılanan bir "yolsuzluk faturası" değildir. Finans piyasalarında tasfiye ve ödeme süreci yasal bir mekanizmayla şu şekilde işler: 1. Paranın Kaynağı Hazineden Değil, Fonun Kendi Varlıklarındandır Tasfiye edilen bir yatırım fonu, kapatılma kararı alındığında elindeki tüm varlıkları (hisseler, tahviller, gayrimenkuller veya nakit) nakde çevirir. Bakanlığın açıkladığı 130,2 milyar liralık ödeme, bu fonların kendi iç varlıklarının satılması ve eritilmesiyle elde edilen paradır. Devlet, Hazine kasasından buraya fazladan bir nakit aktarımı yapmaz; sadece tasfiye sürecini yönetir, denetler ve hak sahiplerine paralarının adil şekilde dağıtılmasını sağlar. 2. "Tasfiye" Her Zaman Yolsuzluk Demek Değildir Bir fonun tasfiye edilmesinin arkasında yolsuzluktan ziyade genellikle şu yasal ve ekonomik gerekçeler bulunur: Başarısız Yönetim: Fonun hedeflenen getiriyi sağlayamaması ve zarar etmesi. Kurucunun Kararı: Fonu kuran banka veya aracı kurumun strateji değiştirerek bu fonu kapatmak istemesi. Mevzuata Uyumsuzluk: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurallarına ve limitlerine uyum sağlanamaması. 3. Eğer Ortada Bir Suiistimal Varsa Süreç Nasıl İşler? Eğer geçmişte bu fonların yönetiminde batan aracı kurumlar, usulsüzlükler veya suiistimal iddiaları varsa bile devlet koruyucu mekanizmaları devreye sokar: Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM): Tıpkı bankalardaki mevduat güvencesi gibi, aracı kurumların veya fonların batması ihtimaline karşı piyasanın kendi içinde oluşturduğu bir güvence havuzu vardır. Ödemeler sıkışıklık durumunda bu havuzdan (piyasa aktörlerinin ödediği aidatlarla) yapılır, doğrudan genel bütçeye dokunulmaz. Hukuki Süreç: Usulsüzlük yapan kişilerin kişisel mal varlıklarına el konulur ve paralar bu yolla tahsil edilerek fona aktarılır. Özetle; devlet burada "yolsuzluk yapanın borcunu halkın parasıyla ödeyen" konumunda değil, "fonun kendi içindeki hak edilmiş parayı hukuki süreçle kurtarıp vatandaşa dağıtan" bir hakem ve denetleyici rolündedir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23